Росія відмовилася від мораторію на ракети: в ISW заявили про загрозу для України

Ракети РФ.

Мораторій на далекобійні удари дасть змогу Російській Федерації накопичити безпілотники й ракети для нових атак на Україну.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що диктатор-президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни. “Фюрер” намагається домогтися двосторонніх поступок від США, не беручи участі в конструктивному мирному процесі.

“Путін, імовірно, використав свою зустріч зі спецпосланником президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стівом Віткоффом, щоб запропонувати мораторій на далекобійні удари, який дав би змогу РФ накопичити безпілотники й ракети і відновити масовані удари по Україні після закінчення мораторію”, - наголошують ISW.

Тимчасове зупинення ударів обмежило б здатність України продовжити свою кампанію на дальніх дистанціях, спрямовану на пошкодження російського оборонно-промислового комплексу й економіки війни, вважають аналітики.

Окрім цього, у звіті зазначили, що 2025-го Росія суттєво наростила виробництво дронів і ракет, що дає їй змогу значно збільшити кількість ударів, яких вона може завдавати по Україні.

Нагадаємо, 4 серпня в російському МЗС заявили, що Російська Федерація не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування. Нібито «російські ініціативи не зустріли взаємності».

Тим часом у Кремлі наголосили: РФ більше не дотримуватиметься мораторію на ракети, адже “вважає себе вправі у разі потреби вживати відповідних заходів, робити відповідні кроки”. Речник диктатора Дмитро Пєсков наголосив, мовляв, “анонсів” щодо розгортання таких ракет “не варто очікувати”. Мовляв, сфера оборони чутлива та непублічна.