Росія відновила експорт дизеля: куди вирушили перші танкери

Президент США Дональд Трамп і кремлівський диктатор Володимир Путін / © Колаж ТСН.ua

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Росія відновила постачання дизельного пального до традиційних покупців після скасування заборони на експорт. Щонайменше два танкери вирушили з російського балтійського порту Приморськ до Туреччини та Бразилії.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані судноплавства Kpler і LSEG.

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Куди прямують танкери з російським дизелем

За даними Kpler, танкер Leruo вийшов із Приморська 16 жовтня та прямує до бразильського міста Манаус. Інше судно, Dolunay, вирушило з російського порту 14 жовтня і прямує до турецької Аланії.

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Кожен танкер перевозить приблизно 300 тисяч барелів дизельного пального. Марокко також почало імпортувати російський дизель після скасування експортних обмежень.

За даними Kpler, цього року на Туреччину припало близько 34% відвантажень російського дизеля, на Бразилію — 24%, а на Марокко — 10%.

Як змінилися обсяги експорту російського дизеля

Росія скасувала власну заборону на експорт дизельного пального 9 жовтня. Обмеження запровадили через дефіцит пального всередині країни, який посилився після українських ударів по нафтопереробних заводах.

За даними Kpler, від початку року російський експорт дизеля становив приблизно 345 тисяч барелів на добу — на 41% менше, ніж за аналогічний період торік. У період від 11 до 20 жовтня обсяги завантаження дизеля на танкери сягнули близько 210 тисяч тонн, або 1,56 млн барелів.

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Домовленості з Дональдом Трампом передбачають тимчасове послаблення американських санкцій щодо постачання російського пального на світові ринки. Водночас ембарго ЄС і Великої Британії на імпорт російського пального залишається чинним.

Скільки дизеля Росія планує експортувати

Дональд Трамп заявляв, що Росія має негайно поставити на світові ринки 300 тисяч тонн дизеля, у листопаді — ще 500 тисяч тонн, а згодом — 1 млн тонн. Віцепрем’єр РФ Олександр Новак заявив, що до кінця року російський експорт може зрости до 3,5 млн тонн на місяць.

За оцінкою аналітиків, такі обсяги могли б істотно збільшити пропозицію на світовому ринку дизеля. Водночас європейські ф’ючерси на дизель після домовленостей не зазнали значних змін: у вівторок премія до нафти Brent становила близько 80 доларів за барель.

Угода Трампа з Росією щодо дизеля — останні новини

Рішення Вашингтона послабити обмеження щодо російського пального вже вплинуло на очікування учасників енергетичного ринку. Ціни на нафту після рішення Трампа знизилися, оскільки ринок очікує можливого збільшення російського експорту. Однак аналітики застерігають, що наслідки для цін залежать від реальних обсягів постачання і тривалості послаблення обмежень.

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Угода викликала запитання і щодо її політичної мети. Домовленості щодо постачання російського дизеля викликали запитання про цілі Вашингтона: яку мету переслідує Трамп, укладаючи угоду з Москвою на тлі війни проти України. За даними ЗМІ, послаблення обмежень на російське пальне могло бути частиною ширшої дипломатичної стратегії США.

Водночас збільшення експорту відбувається на тлі проблем із пальним усередині самої РФ. Дефіцит дизеля в Росії викликав невдоволення серед місцевих споживачів, які скаржаться на високі ціни та нестачу пального. На цьому тлі рішення Кремля нарощувати постачання за кордон стало предметом критики всередині країни.

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