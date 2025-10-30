Росія відновила польоти до Сирії: Москва намагається втримати військові бази після падіння Асада

Російські літаки в Сирії / Ілюстративне фото / © Reuters

Росія відновила військові польоти на авіабазу «Хмеймім» у Сирії після майже шестимісячної перерви в авіасполученні. Це рішення ухвалене в рамках інтенсивних зусиль Москви з відновлення відносин з новим перехідним урядом, очолюваним президентом Ахмедом Аль-Шараа, після того, як колишній союзник Кремля Башар аль-Асад був усунутий від влади.

Про це пише Bloomberg.

Стратегічний вузол та докази відновлення

Відновлення рейсів підтверджується даними сайту відстеження польотів Flightradar24. Зокрема, було зафіксовано прибуття до Латакії, де розташована база, щонайменше двох російських літаків.

Важкий вантажний літак Ан-124-100 «Руслан» прибував до аеропорту тричі, починаючи з 24 жовтня. Крім того, 26 жовтня транспортний літак Іл-62М Військово-повітряних сил Росії здійснив рейс із Лівії до Латакії, а потім попрямував у Московський регіон. Джерело, наближене до Кремля, підтвердило виданню, що Росія дійсно відновлює авіасполучення.

Російські військові бази в Сирії мають ключове значення для Кремля. Авіабаза «Хмеймім» функціонує як основний логістичний вузол для операцій Москви як на Близькому Сході, так і в частині Африки. Крім того, Росія утримує морський порт у Тартусі — це єдиний військово-морський плацдарм Москви в Середземному морі.

«Москва покладалася на свої бази в країні для розширення свого військового впливу на Близькому Сході та в Африці», — зазначає видання.

Переговори на тлі американського інтересу

Крах режиму Асада майже рік тому та його втеча до Москви викликали серйозні сумніви щодо подальшої долі російських військових об’єктів у країні. Втрата будь-якої з цих баз стала б великою стратегічною невдачею для Кремля, особливо в умовах ескалації конфронтації зі США та Європейськими союзниками.

Намагаючись гарантувати збереження своєї військової присутності, Москва активізувала дипломатичні зусилля:

росыйський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Сирії Ахмедом Аль-Шараа у Москві два тижні тому, де обговорювалося майбутнє російських баз;

міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов провів переговори зі своїм сирійським колегою Мурхафом Абу Касрою.

Ситуація ускладнюється тим, що президент США Дональд Трамп також активно налагоджує контакти з новою сирійською адміністрацією, провівши зустріч з Аль-Шараа двічі цього року. Водночас Вашингтон та Європейський Союз послабили економічні санкції проти Сирії, що додає конкуренції за вплив у регіоні.

Сирійська делегація зараз перебуває у Москві, де працює над відновленням роботи посольства країни, включаючи відновлення консульських та адміністративних послуг для сирійських громадян. Хоча Росія сподівається зберегти свою військову присутність, експерти припускають, що її масштаб, імовірно, буде скорочено порівняно з періодом до повалення Асада.

Нагадаємо, Україна відновлює дипломатичні відносини з Сирією. Президент Володимир Зеленський повідомив про підписання документа з сирійським колегою Ахмедом аш-Шараа