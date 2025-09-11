Росія відповіла на закриття кордону: Захарова звинуватила Польщу в ескалації

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова / © Associated Press

Реклама

Речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова різко розкритикувала рішення Польщі про закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Цей крок Варшава здійснила у відповідь на проведення російсько-білоруських військових навчань «Запад–2025».

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

У коментарі Захарова назвала дії Польщі «конфронтаційними» та такими, що покликані «виправдати подальшу ескалацію напруженості в центрі Європи».

Реклама

Вона також додала, що закриття кордону завдасть шкоди самій Польщі та її партнерам, оскільки підриває «базові гуманітарні принципи».

Марія Захарова також закликала Варшаву «задуматися про наслідки таких деструктивних кроків» і «переглянути ухвалене рішення» в найкоротші терміни.

Нагадаємо, Марія Захарова заявила, що Польща ще має довести атаку російських безпілотників. Вона сказала, що нібито немає доказів атаки російських дронів на Польщу в ніч проти 10 вересня. Тож це ще потрібно довести.