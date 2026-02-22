Росія відправила на війну в Україні свої арктичні підрозділи

Російський військовий а Арктиці / © Associated Press

Росія направила значну частину військових підрозділів з Арктики для участі в бойових діях в Україні, де вони зазнали важких втрат.

Про це повідомив Business Insider віцеадмірал Руне Андерсен, начальник Об’єднаного штабу збройних сил Норвегії.

Високопоставлений норвезький військовий чиновник заявив, що Росія вивела більшу частину своїх військ зі стратегічно важливого Кольського півострова — великої ділянки території поблизу Фінляндії та центру її військової та ядерної потужності в Арктиці.

Ці військові підрозділи, зазначив віцеадмірал Андерсен, були відправлені до України, де багато російських військових загинули в боях.

«Росія загрузла в Україні», — додав він.

За словами норвезького віцеадмірала, зараз немає «чіткої та безпосередньої військової загрози» з боку Росії на півночі. Але він попередив, що Москва має плани відновити та розширити свої збройні сили після закінчення бойових дій в Україні.

Експерти RAND Corporation, американського аналітичного центру з питань глобальної політики, заявили цього тижня у звіті, що рішення Росії розгорнути ресурси з Крайньої Півночі в Україні зрештою призвело до «знецінення арктичних наземних підрозділів країни».

«Завершення бойових дій в Україні дозволить Росії знову інвестувати у свою військову присутність на Крайній Півночі», — заявили вони.

Хоча російські арктичні сили зазнали поразки в Україні, що зробило їх менш підготовленими до дій у регіоні, військові планувальники НАТО все ще гостро усвідомлюють, що існує потенціал для конфлікту в майбутньому, і готуються до такого сценарію.

У 2000-х роках Росія почала повертатися на деякі арктичні бази радянських часів, відновлюючи злітно-посадкові смуги та знову відкриваючи об’єкти, які були закриті під час або після холодної війни, а наприкінці 2010-х років Москва розпочала активніше розгортання підводних човнів з Кольського півострова, сказав Андерсен.

Росія також розгорнула системи протиракетної оборони, посилила повітряне та морське патрулювання, а також активізувала військові навчання, повідомляє Центр стратегічних та міжнародних досліджень, американський аналітичний центр, який відстежує військову активність в Арктиці.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Марк Рютте визнав слушність позиції президента США Дональда Трампа, який претендує на Гренландію, щодо необхідності захисту арктичного регіону. Росія та Китай нарощують там активність, що змушує Альянс діяти рішучіше.