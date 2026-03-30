Росія вперше визнала смерть поляка Кшиштофа Галоса: яку абсурдну причину назвали

РФ підтвердила смерть польського громадянина Кшиштофа Галоса, затриманого за «протидію СВО».

Кшиштоф Галос з бійцями з ЗСУ / © Слідство інфо

Міністерство закордонних справ РФ офіційно підтвердило смерть польського громадянина Кшиштофа Галоса в слідчому ізоляторі Таганрога. Чоловік перестав виходити на зв’язок після поїздки в Україну. Згодом з’ясувалося, що його затримали російські військові.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza з посиланням на документ російського МЗС, який отримав син померлого та посольство Польщі в Москві.

Що відомо про затримання і смерть Кшиштофа Галоса

Згідно з офіційною відповіддю російської сторони, Кшиштофа Галоса заарештували в окупованому Мелітополі. Підставою для затримання назвали «протидію спеціальній військовій операції». Після арешту поляка перевели до слідчого ізолятора №2 у місті Таганрог (Ростовська область РФ).

Російська влада стверджує, що смерть настала ще 4 липня 2023 року. Причиною назвали «кардіоміопатію невідомої етіології», яка нібито спричинила набряк головного мозку, легень та гостру серцево-судинну недостатність. Поховання відбулося на кладовищі в Таганрозі коштом російського бюджету.

Реакція родини та дипломатів

Попри офіційне підтвердження факту смерті, родина Галоса та польські дипломати досі не отримали свідоцтва про смерть. Посольство Польщі в Москві вже звернулося до МЗС РФ із відповідним запитом для отримання юридичних документів.

Син померлого наголосив, що зараз пріоритетом для рідних є повернення тіла на батьківщину.

«Найважливіше для нашої родини — забезпечити нашому батькові належне поховання й отримати свідоцтво про смерть», — зазначив він.

Наразі родина підтримує контакт із Міністерством закордонних справ Польщі. Відомство пообіцяло сприяти у процесі можливої репатріації останків Кшиштофа Галоса до Польщі.

Справа поляка Кшиштофа Галоса — що відомо

Кшиштоф Галос — польський громадянин, який у квітні 2023 року приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити війну. Але за загадкових обставин опинився в російському полоні та загинув у СІЗО Таганрога. За даними розслідування «Слідства.Інфо», востаннє його бачили 20 квітня 2023 року на українському блокпосту в селі Григорівка Запорізької області. Попри застереження військових, іноземець наполягав на поїздці до окупованого Енергодара нібито «до дівчини» і того ж дня зник, зумівши перетнути лінію фронту.

Четверо українських військових, які перебували в СІЗО №2 Таганрога разом із поляком, підтвердили журналістам, що бачили, як іноземця жорстоко катували. Застосування сили до «поляка-туриста» фактично підтвердив і гауляйтер окупованої Запорізької області Євгеній Балицький. В ефірі російського телебачення він хизувався затриманням іноземця, зазначивши, що той спочатку не хотів співпрацювати. Про цю ситуацію стало відомо лише у грудня 2025 року, коли польське видання Gazeta Wyborcza з’ясувало інформацію про Кшиштофа Галоса.

Нагадаємо, українського морського піхотинця кримськотатарського походження Ескендера Кудусова повернули з полону. В Росії його незаконно засудили до майже 30 років ув’язнення.

