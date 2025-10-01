ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
724
Час на прочитання
2 хв

Росія вперше зменшує витрати на війну: у чому причина

Доходи від нафти і газу, які були основним джерелом військових витрат Кремля, помітно впали.

Автор публікації
Богдан Скаврон
Російська економіка

Російська економіка / © ТСН.ua

Уперше від початку повномасштабного вторгнення Росія зменшує військові витрати. У проєкті бюджету, поданого до Держдуми РФ, 2026 року на оборону планується виділити близько $156 млрд замість понад $163 млрд цього року.

Про це повідомляє The New York Times.

У виданні наголошують, що скорочення витрат на війну пов’язане виключно зі зменшенням надходжень до бюджету держави-агресорки.

Доходи від нафти і газу, які були основним джерелом військових витрат, помітно впали: зі $135 млрд 2024 року до очікуваних $100 млрд 2025-го. На це вплинули як зниження світових нафтових цін, так і західні санкції, які змушують Москву продавати енергоресурси зі знижками.

Для компенсації дефіциту російський уряд піднімає податки, зокрема ставка ПДВ зросте з 20% до 22%. Додатково будуть підвищені податки на гральний бізнес та малий бізнес. При цьому скорочуються витрати, включаючи програми з розвитку окупованих українських регіонів.

Економіка Росії у 2023-2024 роках зростала за рахунок військових замовлень, але це супроводжувалося високою інфляцією та підвищенням ключової ставки Центробанку до 21%. Зараз вона тримається на рівні 17%, що фактично «заморозило» зростання економіки приблизно до 1% на рік.

За словами аналітиків, уряд РФ має ресурси для додаткового запозичення всередині країни, проте підвищення податків вдарить по споживчому попиту і ще більше уповільнить зростання. Тому в Кремлі намагаються балансувати між продовженням війни та стримуванням внутрішніх наслідків для населення.

Попри нестачу грошей на війну, витрати на армію в Росії залишаються рекордно високими — вони майже вчетверо вищі за рівень 2021 року і приблизно втричі більше за бюджет України.

Нагадаємо, економіка Росії за перші сім місяців цього року зросла лише на 1,1%. Попри запевнення голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної про стабільність економіки, аналітики відзначають, що тенденція вказує на суттєві проблеми.

Дата публікації
Кількість переглядів
724
