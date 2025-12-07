Росія втягує Індію у війну: в ISW розкрили домовленості про співпрацю

Співпраця Росії та Індії триває / © Associated Press

Росія намагається використовувати співпрацю з Індією для продовження своєї загарбницької війни в Україні. На території цієї країни може розпочатися виробництво російських ударних безпілотників.

Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У повідомленні йдеться, що голова російського державного оборонного конгломерату «Ростех» Сергій Чемезов заявив, що Росія веде переговори з Індією щодо локалізації виробництва російських безпілотників «Ланцет» на території цієї країни.

Аналітики ISW також нагадали, що під час візиту до Індії російський президент Володимир Путін сказав, що Росія передає індійцям технології суднобудування, ракетної та авіаційної галузей.

Експерти вважають, що такі заяви Путіна та Чемезова говорять про те. що Москва може розглядати можливість налагодження спільного виробництва безпілотників.

«Росія, ймовірно, планує застосовувати ці дрони у війні проти України — можливо, в обмін на передачу Індії нових російських технологій та бойового досвіду», — йдеться у звіті.

Аналітики також звернули увагу на те, що розширення співпраці Індії з Росією відбувається на тлі дедалі більшої залежності Росії від Північної Кореї та Китаю.

Зокрема, у Китаї локалізується виробництво російських безпілотників «Гарпія», а в ударних дронах, якими атакують Україну виявляють компоненти китайського походження.

А Північна Корея розпочала масове виробництво FPV-дронів та середньої ударної техніки, можливо, для постачання Росії в майбутньому.

Нагадаємо, під час недавньої зустрічі з російським диктатором Путіним індійський прем’єр-міністр Моді заявляв, що світ має повернутися до миру. Мовляв, Нью-Делі підтримує зусилля, які спрямовані на це.