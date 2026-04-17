Безпілотник

Російський дрон у ніч проти 17 квітня залетів у повітряний простір Румунії. Це сталося під час атаки РФ на українські об’єкти біля кордону. Зв’язок із безпілотником зник над незаселеною територією.

Про це пише Міністерство національної оборони Румунії.

За повідомленням Міністерства національної оборони Румунії, російські війська здійснили серію ударів БпЛА по цивільних та інфраструктурних об’єктах України поблизу румунського кордону. Національний військовий командний центр зафіксував дві повітряні цілі.

Зазначається, що о 00:43 мешканці північної частини повіту Тулча отримали сповіщення RO-ALERT про загрозу. Системи ППО відстежували рух безпілотників, один із яких увійшов у повітряний простір Румунії. Сигнал із ним зник за 16 км на південний схід від населеного пункту Кілія-Веке. Повітряна тривога в регіоні тривала до 02:48.

Зранку 17 квітня спеціальна група Міноборони Румунії вирушила на дослідницьку місію в район імовірного падіння дрона для пошуку уламків.

«Ми рішуче засуджуємо дії Російської Федерації, які ставлять під загрозу регіональну безпеку та є серйозним порушенням норм міжнародного права», — зазначили у пресслужбі.

Міністерство національної оборони Румунії наголосило, що перебуває на постійному зв’язку з відповідальними структурами НАТО та національними органами безпеки. Влада закликала громадян суворо дотримуватися рекомендацій та стежити лише за офіційними джерелами інформації.

