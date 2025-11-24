Росія втрачає мільярди: Reuters фіксує найглибше падіння доходів Кремля від нафти й газу

Росія втрачає третину енергетичних доходів у листопаді / © ТСН.ua

Реклама

Доходи російського бюджету від нафтогазового сектору в листопаді можуть знизитися приблизно на 35% порівняно з аналогічним місяцем 2024 року — до 520 млрд руб. (6,59 млрд дол.).

Про це свідчать розрахунки Reuters, оприлюднені 24 листопада.

Падіння надходжень пов’язують зі здешевленням російської нафти та зміцненням рубля.

Реклама

Для Росії це істотний удар, адже Кремль різко збільшив витрати на оборону й безпеку після початку повномасштабної війни проти України 2022 року.

Нафтогазові доходи традиційно є ключовим джерелом наповнення російського бюджету — вони становлять близько чверті всіх федеральних надходжень. За даними Reuters, навіть без урахування циклічних платежів податкові надходження від енергетичного сектору в листопаді можуть впасти ще на 7,4% порінюючи з жовтнем.

За 11 місяців 2025 року загальний обсяг доходів від нафти та газу може скоротитися на 22% — до 8 трлн руб.

Агентство також підрахувало, що середня ціна російської нафти для податкових розрахунків у січні–листопаді знизилася до 57,3 долара за барель порівняно з 68,3 долара за той самий період торік. Одночасно рубль зміцнився до 81,1 за долар проти 91,7 2024-го.

Реклама

Офіційні оцінки Міністерства фінансів Росії очікуються 3 грудня. Водночас, як зазначають у Reuters, Мінфін РФ планував отримати 10,94 трлн руб. від продажу нафти й газу 2025 року, але через падіння цін на нафту знизив прогноз до 8,65 трлн руб.

Україна та країни Західної Європи неодноразово заявляли, що прагнуть послабити російську економіку, щоб зменшити її здатність продовжувати війну. Міністерство фінансів США 17 листопада повідомило, що запроваджені санкції проти російських нафтових компаній «Роснефть» і «Лукойл» уже скорочують прибутки Москви та можуть надалі зменшити обсяги продажів російської нафти.

Президент РФ Володимир Путін у відповідь заявляє, що Росію неможливо змусити до поступок, а санкційний тиск хоча й завдає економічних труднощів, але країна «здатна вижити та розвиватися» без Заходу.