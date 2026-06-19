Росія втрачає мільярди: що відбувається з нафтовою економікою Кремля

Кремль / © Associated Press

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Російська економіка знову опинилася в скрутному становищі. Нафтовидобуток стає менш вигідним, ціни на «чорне золото» падають, а українські дрони постійно атакують російські енергооб’єкти. Часи, коли Росія трималася на плаву завдяки високим цінам на нафту, добігають кінця.

Про це повідомляє Тagesschau.

Падіння нафтових доходів

Повідомляється, що вартість російської нафти марки Urals опустилася до рівня близько 61 долара за барель, що є мінімумом за останні три місяці. Після значного зростання доходів від експорту нафти у травні, поточне зниження цін змушує Кремль шукати нові ресурси для покриття бюджетного дефіциту та військових потреб.

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Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) вже знизило прогноз середнього видобутку нафти в Росії на 200 000 барелів на добу, пов’язуючи це з пошкодженням інфраструктури.

Наслідки атак на НПЗ Росії

Українські атаки на російські НПЗ та нафтопроводи не тільки скорочують продаж нафти за кордон, а й змушують Росію витрачати величезні кошти на їхній ремонт. Як повідомляють у Центрі досліджень енергетики та чистого повітря, через це експорт нафтопродуктів через порт Туапсе у травні впав на 91% порівняно з минулим роком.

Експерт ринку Роберт Ретфельд з компанії Wellenreiter-Invest пояснює, що пошкодження інфраструктури обмежує як експортні можливості, так і цивільне споживання, оскільки ресурси стають дефіцитними.

«Для Росії питання фінансування війни стає дедалі важливішим», — зазначив Ретфельд.

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Додаткові фактори тиску

Ситуацію для Москви додатково погіршує зміцнення рубля, через яке російські товари на світовому ринку стають занадто дорогими, а бюджет отримує менше податків. Одночасно з цим висока ключова ставка центробанку робить кредити для бізнесу надто дорогими, що гальмує розвиток країни.

Паралельно з цим російські банки накопичують приховані борги, видаючи пільгові позики збройовим компаніям, а очікуване повернення американських санкцій проти нафтового сектору готує для економіки нові серйозні випробування.

Аналітики прогнозують, що поєднання цих економічних факторів значно обмежує фінансову свободу дій Володимира Путіна у подальшому фінансуванні війни.

«Ми очікуємо ще більшого падіння цін на нафту та посилення тиску на Росію. Це покращує можливості України в переговорах», — резюмував Ретфельд.

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Економіка РФ — останні новини

Нагадаємо, американські аналітики наголошують, що економіка РФ перебуває під тиском війни — витрати на армію б’ють нові рекорди.

Також Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Росія не здатна перемогти Альянс через слабку економіку.

Водночас Путін закручує гайки, щоб зберегти владу. Так, 10 червня «фюрер» підписав закон, за яким російська влада має прраво вилучати майно громадян, звинувачених у злочинах проти інтересів РФ за кордоном.

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