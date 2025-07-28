Росія втрачає залишки радянської зброї: хто заповнює нестачу

Знищена російська військова техніка / © Getty Images

Реклама

Під час війни проти Україні Росія фактично вичерпала свої значні запаси радянського озброєння. Наразі обсяги техніки, що надходять із тилових баз до лінії фронту, повернулися до рівня 2021 року.

Про це пише Financial Times.

У Росії закінчуються запаси радянської зброї

Як зазначає Інститут Київської школи економіки, очікується, що 2025 року обсяги таких постачань зменшаться з пікових 242 тис. т 2022 року до 119 тис. т.

Реклама

Аналітик КШЕ Павло Шкуренко пояснює, що це свідчить про виснаження запасів.

«Росія зараз відправляє менше техніки на ремонт, ніж відомо, що можуть обробити ремонтні бази. Найякісніше й легше відновлюване обладнання, ймовірно, було вивезено першим», — сказав аналітик.

Із початком великої війни Росія активно вводить у дію законсервовану техніку. У боях широко застосовують танки Т-72 і Т-80, які з’явилися ще в 1970-х роках, та навіть танки Т-54, розроблені у 1940-х.

Однак військовий експерт із Відня Франц-Штефан Ґаді застерігає від поспішних висновків щодо падіння боєздатності російської армії.

Реклама

«Тактика Росії змінилася — вони використовують менше бронетехніки. Крім того, збройні сили Росії активно витрачають кошти на формування нових запасів», — сказав експерт.

Які країни допомагають РФ зі зброєю?

Дослідження КШЕ також демонструє, що Росія дедалі більше покладається на підтримку з боку азійських партнерів, оскільки її власні ресурси скорочуються. Китай постачає обладнання для оборонної промисловості, а основні обсяги боєприпасів надходять із Північної Кореї.

Так, 2024 року понад 52% вантажів, позначених як «вибухові матеріали», що надійшли до російських складів, були відправлені з порту Находка на узбережжі Японського моря, який активно використовує КНДР. Обсяги таких постачань зросли від 0 до 250 тис. т.

Ці дані підтверджують і заяву начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова про те, що 40% боєприпасів, що використовує РФ, походять із Північної Кореї.

Реклама

За інформацією південнокорейської розвідки, Пхеньян уже відправив Росії 28 тис. контейнерів, а також надав балістичні ракети, гаубиці та навіть живу силу.

Ґаді вважає, що Росія цілеспрямовано розподіляє ресурси.

«Ймовірно, Росія покладається на північнокорейські боєприпаси, щоби підтримувати постійну інтенсивність вогню на фронті, водночас накопичуючи більш якісні російські боєприпаси на випадок майбутнього конфлікту з НАТО», — висловив думку військовий експерт.

КШЕ також зафіксувала близько 13 тис. т вибухових речовин, імовірно, іранського походження — судячи з місця їхнього включення до логістичних маршрутів поблизу Каспійського моря.

Реклама

Хоча Китай офіційно не надає Росії військової допомоги, аналітики переконані, що саме він є ключовим постачальником для ворожої оборонки.

Від 2021 року обсяг перевезень із прикордонних регіонів Східної Росії до центрів військової промисловості майже подвоївся — понад 3 млн т.

Як наголошує аналітик КШЕ Лукас Райзінгер, «навіть якщо вони стверджують, що не постачають летальну зброю, Китай забезпечує Росію обладнанням і компонентами, необхідними для підтримання воєнної машини».

Нагадаємо, за даними видання Reuters, до Росія таємно постачаються китайські двигуни для дронів, а саме — через підставні компанії під маркуванням «промислових холодильних установок».

Реклама

Як поінформували у ГУР, на фронті у російської армії помітили новітні китайські технології — від лазерної системи «Тихий мисливець», що «засліплює» українські дрони, до компонентів безпілотників-"приманок». За американськими оцінками, Пекін постачає близько 80% критичних матеріалів подвійного призначення, необхідних Москві.

Зауважимо, Reuters із посилання на південнокорейську розвідку також повідомило, що цього літа Росія готує масштабний наступ проти України за підтримки військових із КНДР. Північна Корея планує у серпні відправити до Росії до 6 000 своїх бійців.