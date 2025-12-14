Росія втратила Ан-22: епічне відео падіння військового літака

Падіння літака Ан-22 у Росії / © скриншот з відео

Російський військово-транспортний літак Ан-22, який 9 грудня розбився в Івановській області РФ, почав розвалюватися ще під час польоту.

Про це свідчать кадри його епічного падіння, які нещодавно з’явилися у соцмережах.

На опублікованому відео видно, що велетенський літак Міноборони РФ буквально розламаний навпіл, а з його «нутрощів» щось вивалюється на землю.

Ще до падіння у водосховище Ан-22 повністю розколовся на дві частини, його хвіст упав окремо.

Раніше повідомлялося, що весь екіпаж російського повітряного судна, а це 7 військових, загинув.

Нагадаємо, авіакатастрофа російського Ан-22 сталася в районі Уводського водосховища. Фрагменти літака було знайдено у воді. За даними оперативних служб РФ, літак робив плановий обліт після ремонту.