Вибух російського корабля у Лівії / © Радіо Свобода

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У лівійському порту Бенгазі стався вибух на борту російського військового корабля, внаслідок якого судно, ймовірно, було знищене. За попередніми даними, йдеться про ракетний корвет «Меркурій», який супроводжував російський конвой із суднами, що використовуються для перевезення озброєння.

Про це повідомляє профільне видання Naval News із посиланням на власні джерела та аналіз супутникових знімків.

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Російський корвет супроводжував судна з військовими вантажами

За інформацією Naval News, «Меркурій» перебував у порту Бенгазі кілька днів. Корабель супроводжував конвой російських суден, пов’язаних із військовим експортом РФ.

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Видання зазначає, що корвет формально входить до складу Чорноморського флоту, однак через війну в Чорному морі нині базується на об’єктах Північного флоту в Арктиці.

Серед суден, які використовуються Росією для перевезення військових вантажів, Naval News згадує «Спарту II». За даними видання, такі кораблі залучають до транспортування експортного озброєння.

Влада Лівії підтвердила вибух на російському кораблі

Факт вибуху на російському судні, яке перебувало біля причалу військово-морської бази в Бенгазі, підтвердила влада східної Лівії, яку підтримує Росія.

За попередніми результатами розслідування, вибух стався безпосередньо на борту корабля. Водночас лівійська сторона не виключає, що судно могло зазнати атаки безпілотників.

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У заяві місцевої влади зазначається, що корабель прямував до Росії, а зупинка в Бенгазі була пов’язана з дозаправленням і поповненням запасів у межах угод про морське співробітництво між двома країнами.

Після ліквідації пожежі портові споруди, військово-морська база та склади продовжили роботу. За офіційними даними, вони не зазнали пошкоджень.

ОSINT-аналітики показали супутникові знімки російського корвета «Меркурій». Стверджується, що вороже судно частково затонуло.

Нагадаємо, напередодні, 22 листопда, у нейтральних водах Фінської затоки два БпЛА уразили підсанкційне російське вантажне судно Sparta II, яке раніше використовували для перевезення озброєння. Корабель прямував саме до Калінінградської області.

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