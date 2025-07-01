Росія втратила двох союзників: які країни відвертаються від Путіна

Володимир Путін / © Associated Press

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Раніше Кремль грав на суперечностях між Азербайджаном і Вірменією, тримаючи обидві країни під контролем через Карабах. Потім російські війська втекли з Карабаху. Сьогодні Росія втратила важелі впливу, ресурсів не вистачає.

Про це написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

30 червня в Азербайджані затримали працівників Sputnik — за даними місцевих медіа, це співробітники ФСБ.

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«Це вже не натяк, а прямий сигнал Москві: її агентуру вичищають, а гуманітарна та інформаційна співпраця припиняється. І це відповідь не лише на тиск на азербайджанську діаспору в РФ чи збитий азербайджанський літак — це реакція на загальну токсичність Росії», — зазначає Коваленко.

Вірменія офіційно заявила: Москва не має лізти у внутрішні справи. У Єревані арештовують проросійських політиків, бізнесменів і церковників. За словами Коваленка, це зовнішньополітичне банкрутство РФ.

«Історія з Україною дала сигнал іншим: Москва не визнає чужої суб’єктності на пострадянському просторі — і це робить її небезпечною, і слабкою водночас. Всі роблять висновки», — зазначив керівник ЦПД.

А він, додає Коваленко, один: Закавказзя більше не під Москвою. І не буде.

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Загострення між Азербайджаном та РФ: коротко

Російські медіа повідомили, що 27 червня у Свердловській області затримали понад 50 уродженців Азербайджану. Частину з них згодом відпустили після проведення слідчих дій. Затримання, за даними російських джерел, пов’язані зі справою про вбивство, яке сталося ще 2001 року. Повідомляється, що двоє затриманих померли.

МЗС Азербайджану висловило занепокоєння щодо рейдів. За словами азербайджанських дипломатів, внаслідок цих обшуків загинули кілька азербайджанців, дехто отримав важкі тілесні ушкодження, а ще дев’ятьох — затримали.

«Ми очікуємо від російської сторони негайного та прозорого розслідування, а також покарання винних у цьому неприпустимому акті насильства», — наголосили у відомстві.

Через згадані вище дії, які, за версією Баку, носили «етнічно мотивований і насильницький характер», Азербайджан повністю скасував проведення російських культурних заходів на своїй території — як організованих державними, так і приватними структурами.

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Пізніше азербайджанська поліція затримала двох агентів російської ФСБ, які працювали під прикриттям у редакції пропагандистського агентства Sputnik у Баку.

Цей інцидент відбувся після того, як у лютому Азербайджан призупинив діяльність Sputnik Азербайджан. Рішення мало на меті забезпечити паритет у присутності державних ЗМІ: кількість журналістів агентства в Баку мала відповідати числу представників азербайджанського агентства АЗЕРТАДЖ у Росії. Втім, редакція Sputnik продовжувала працювати, ігноруючи розпорядження влади.