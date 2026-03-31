Росія втратила мільярд доларів: дрони ЗСУ обвалили нафтові доходи Путіна

Успішні нальоти українських безпілотників на стратегічні порти Усть-Луга та Приморськ завдали нищівного удару по нафтовій логістиці Кремля. Лише за один тиждень Росія втратила величезні кошти через зупинку ключових експортних терміналів на узбережжі Балтійського моря.

Про це пише видання Bloomberg.

Історичний обвал нафтового експорту

Протягом 22-29 березня загальний обсяг російського нафтового експорту скоротився на вражаючі 43%. Показники стрімко впали з 4,07 до 2,31 мільйона барелів на день.

Аналітики зазначають, що постачання сировини через Балтику опустилися до найнижчого рівня від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

За підсумками тижня з морських портів країни-агресорки на експорт вирушили лише 22 танкери. Це одразу на 15 завантажених суден менше, ніж тижнем раніше.

Втрачені мільярди на тлі зростання цін

Фінансові втрати Москви виявилися вкрай болючими. У грошовому вираженні тижневі доходи РФ від експорту сирої нафти обвалилися з 2,45 мільярда до 1,44 мільярда доларів.

Цікаво, що цей фінансовий провал стався попри загальне зростання світових цін. Вартість російського сорту Urals значно підскочила на тлі військового конфлікту на Близькому Сході.

«Руйнівні удари безпілотників по ключових російських портах призвели до того, що потоки нафти впали до найнижчого рівня за понад рік, і зменшили фінансування військової скарбниці Кремля», — зазначає видання.

Проблеми тіньового флоту та логістики

Окрім прямих збитків від пожеж та зупинки терміналів, російські експортери зіткнулися з серйозними логістичними перешкодами. Танкери тіньового флоту дедалі частіше уникають Північного моря та Ла-Маншу.

Це сталося після того, як Велика Британія заявила про наміри перехоплювати та ретельно перевіряти такі підозрілі судна у своїх територіальних водах.

Тепер кораблям доводиться огинати північ Шотландії. Такий вимушений маневр додає близько двох днів до подорожі між Балтикою та Середземномор’ям, збільшуючи час у дорозі на чверть.

Зміни на азійському ринку та «застрягла» нафта

Падіння експорту збіглося зі сплеском постачань з танкерів, які раніше застрягли у відкритому морі через жорсткі санкційні обмеження.

Кількість сирої нафти, що прибуває до Індії, різко зросла майже до 1,7 мільйона барелів на день. Це значно перевищує лютневі показники, коли Нью-Делі купував близько 1,1 мільйона барелів.

Таке зростання відбулося після того, як США видали спеціальні дозволи на купівлю російської нафти, завантаженої до середини березня. Завдяки цьому Росія почала поступово розпродувати свої морські запаси сировини.

Пошук нових ринків та приховування маршрутів

Через логістичні труднощі Кремль гарячково шукає нових покупців. Дані відстеження суден свідчать, що Росія вперше з 2021 року відправила вантажі до Філіппін.

Водночас величезні обсяги російської нафти перебувають на суднах без чіткого пункту призначення. Більшість із них вказують лише тимчасові точки маршруту, як-от Порт-Саїд або Суецький канал.

Танкери, що прямують до союзної Кремлю Сирії, взагалі навмисно зникають з автоматизованих систем відстеження. Зазвичай вони вимикають транспондери, щойно проходять на південь від грецького острова Крит.

