Росія втратила захист ключових портів: експерт пояснив, який шанс отримала Україна

Флот РФ / © pixabay.com

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Після значних втрат Чорноморського флоту Росія вже не може надійно прикривати свої головні експортні порти в Азовському морі від повітряних атак.

Про це розповів експерт з питань санкцій та безпеки Андрій Клименко співзасновник та головний редактор інтернет-порталу Blackseanews.net.

Він зазначив, що Росія більше не має достатніх ресурсів для ефективного захисту своїх ключових портів.

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Йдеться насамперед про Азов, Ростов-на-Дону та Таганрог, через які проходить значна частина російського експорту.

«Таганрог, можливо, третій за обсягами серед цих портів. Там дуже малі глибини, тому судноплавний канал доводиться постійно поглиблювати. Але це все одно один із трьох найважливіших експортних портів Росії в Азовському морі», — пояснив експерт.

Чому Кремль не може прикрити свої порти

За словами Клименка, головною причиною стало суттєве ослаблення Чорноморського флоту РФ.

«Хто мав би захищати ці порти? Насамперед Чорноморський флот. Але його фактично декласували. За час повномасштабної війни Росія втратила понад 40 кораблів. Ті сили, що залишилися, фактично не виходять із-під прикриття систем протиповітряної оборони в районі Новоросійська», — зазначив він.

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Експерт наголосив, що Росія вже фізично не може забезпечити надійний захист численних суден, які працюють на азовському напрямку.

Клименко пояснив, що через порти Азовського моря Росія експортує не лише нафту чи нафтопродукти.

«Йдеться не лише про танкери. Через ці порти експортують сірку, зерно, рослинну олію та іншу продукцію з Поволжя. Це величезні товарні потоки, але захистити їх росіяни зараз просто не можуть», — підкреслив він.

На думку Клименка, нинішня ситуація створює для українських військових важливу перевагу.

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«Поки існує це вікно вразливості й Росія не знайшла способу надійно прикрити свої експортні порти, Збройні сили України цілком закономірно користуються цією нагодою», — резюмував експерт.

Україна атакує танкери РФ — останні новини

Нагадаємо, Україна посилює тиск на російську логістику в окупованому Криму. Після ударів по восьми танкерах, мостах і енергетичних об’єктах забезпечення військ РФ на півострові може суттєво ускладнитися.

Також український морський дрон Sea Baby вранці 8 липня атакував великий російський танкер Blue неподалік окупованої Ялти. Це судно входить до «тіньового флоту» РФ і потайки возить нафту в обхід міжнародних санкцій.

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