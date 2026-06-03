Росія втратила захист своїх НПЗ: експерт назвав три причини успішних атак

Атака дронів на Росію / © ТСН.ua

Реклама

Російська система протиповітряної оборони дедалі гірше справляється із захистом нафтопереробних заводів від ударів українських безпілотників через виснаження ресурсів, низьку ефективність окремих комплексів проти дронів та зміну української тактики.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким’як.

За його словами, однією з головних причин успішних атак є виснаження російської ППО після тривалого періоду бойових дій.

Реклама

«Причини вже висвітлювалися, але нагадаю основні. Безумовно, перш за все, з нашого боку — це наше уміння. Інше — це противник вже виснажив свою протиповітряну оборону», — зазначив Яким’як.

Експерт також наголосив, що російські зенітно-ракетні комплекси, зокрема С-400, не демонструють високої ефективності у боротьбі з українськими безпілотниками.

«Засоби протиповітряної оборони, знамениті оці С-400 і інші, вони не є ефективними проти таких цілей, а саме проти безпілотних літальних апаратів, які ми використовуємо», — пояснив він.

Ще одним фактором, за словами Яким’яка, є постійне вдосконалення української тактики застосування дронів, до якої російська сторона не встигає адаптуватися.

Реклама

«Вони не встигають за нашою тактикою, за змінами, досвідом, якого ми набуваємо і реалізуємо, вони за цим не встигають», — сказав експерт.

Він підкреслив, що ключову роль відіграє масоване застосування безпілотників. Якщо одиночну ціль російська ППО ще може перехопити, то одночасна атака на кілька об’єктів змушує оборону розпорошувати сили.

«Таку одну ціль можна піймати і знищити, але коли їх багато і вони одночасно заходять на об’єкти, це зовсім інакша ситуація. Це є класика тактики масування сил ударів і одночасного враження по об’єкту. Коли вони приходять одночасно, тоді усі ці сили розпорошені і вони не можуть діяти одночасно», — резюмував Яким’як.

Удари по російських НПЗ — останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України 2 червня продовжили серію ударів по тилу Росії, уразивши Ільський НПЗ у Краснодарському краї. Також завдано удару по пункту управління БпЛА в Бєлгородській області. Паралельно стало відомо, що ракета «Нептун» вивела з ладу установки Новошахтинського НПЗ.

Реклама

У ніч проти 3 червня в районі Санкт-Петербурга пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, під удар потрапив Петербурзький нафтовий термінал.

Після серії рекордних атак українських дронів Росія заборонила експорт авіаційного пального. Кремль намагається запобігти дефіциту на тлі падіння обсягів нафтопереробки до 16-річного мінімуму. Водночас з’являються сигнали про поступове ускладнення ситуації з постачанням автомобільного пального.

Новини партнерів