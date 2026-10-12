Росія втручалася в Brexit: прем’єр Британії заявив, що отримав чітке підтвердження

Brexit / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що Москва намагалася вплинути на результати референдуму 2016 року щодо виходу країни з Європейського Союзу.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Бернем розповів, що після приходу до уряду поцікавився, чи намагалася Росія вплинути на голосування щодо Brexit, і отримав ствердну відповідь.

Реклама

«Прийшовши на Даунінг-стріт, я поставив запитання: чи було втручання Росії у референдум 2016 року? Я отримав чітку відповідь: так, було», — заявив він у подкасті The Rest is Politics.

Як зазначає видання, ці слова відрізняються від позиції попередніх консервативних урядів Великої Британії. Тоді наголошували, що немає доказів успішного втручання Росії в результати референдуму.

Водночас Бернем не уточнив, хто саме надав йому таку оцінку, на яких доказах вона ґрунтувалася та чи вплинули дії Москви на остаточний результат голосування.

У матеріалі також згадується звіт парламентського комітету з питань розвідки та безпеки за 2020 рік. У ньому уряд і розвідувальні служби розкритикували за відсутність належного розслідування можливого російського втручання в референдум.

Реклама

Міжпартійний комітет дійшов висновку, що британські міністри не доклали достатніх зусиль для отримання повної оцінки дій Москви. Водночас у звіті наводилися докази спроб впливу на політичні процеси у Великій Британії через підконтрольні Росії медіа та акаунти в соціальних мережах.

Бернем наголосив, що британська влада має відкритіше говорити про спроби ворожих держав впливати на внутрішню політику. Особливо актуальним це питання він вважає на тлі зростання популярності ультраправих політичних сил у Європі.

The Guardian також нагадує, що минулого місяця під час виступу на Генеральній Асамблеї ООН британський прем’єр розкритикував російську інформаційну війну. Тоді він заявив про наявність доказів спроб Москви втрутитися в загальні вибори у Великій Британії 2019 року.

«Зараз важливо чітко зафіксувати ці факти, і я вірю, що це допоможе виборцям у Німеччині та Франції зрозуміти, що частина цієї політичної діяльності ініціюється нашими ворогами, а саме Росією», — зазначив Бернем.

Реклама

Раніше повідомлялося, що Велика Британія розглядає різні сценарії відносин із ЄС, серед яких є повернення до союзу.

Ми раніше інформували, що у графстві Кембриджшир на сході Англії двох громадян Латвії затримали на території військової бази RAF Molesworth, де розташовані розвідувальні структури США та НАТО.

Новини партнерів