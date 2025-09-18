Росія вигадала фейк про "український дрон" у Литві: яка ціль брехні

Дрон / Ілюстративне фото / © Укроборонпром

Російські пропагандистські ресурси запустили черговий фейк — цього разу про нібито «український дрон», помічений у Литві поблизу кордону з Білоруссю. Як «доказ» вони демонструють ролик із квадрокоптером, на корпусі якого нанесено напис українською.

Про це повідомив український Центр протидії дезінформації.

У ЦПД зазначили, що за опублікованими кадрами неможливо визначити точне місце знімань: у відео відсутні будь-які орієнтири, а монтаж вказує, що дрон і прикордонна табличка могли зніматися в різних місцях.

Йдеться про звичайний побутовий квадрокоптер, який доступний у вільному продажу. Нанести на нього будь-який напис може кожен, тож подібне відео легко зрежисувати.

Російський фейк про «український дрон» у Литві / © Центр протидії дезінформації

Фейк почав поширюватися з анонімного TikTok-акаунта з ознаками бота. Окрім ролика з «українським дроном», там є кілька випадкових малозмістовних відео, а така ж аватарка використовується ще в кількох аналогічних акаунтах. Характерна деталь — у самому ролику позначено російського пропагандиста Олексія Стефанова — колишнього кореспондента RT у країнах Балтії, якого 2024 року вислали з Латвії за діяльність проти національної безпеки.

«Основна мета подібної дезінформації — нав’язати думку про «український слід» у провокаціях, які насправді здійснює росія. У такий спосіб росіяни намагаються вплинути на громадську думку у державах Європи та дискредитувати Україну», — наголосили у ЦПД.

У відомстві також зазначили, що запуск цього фейку спрямований на відволікання уваги від реальних провокацій, які організовує сама Росія. Показово, що публікація відео збіглася у часі з повідомленнями про зафіксований у липні російський дрон «Гербера», запущений із території Білорусі. Його політ був частиною спланованої операції для перевірки системи ППО та залякування жителів Литви.

Нагадаємо, два російські безпілотники порушили повітряний простір Литви 10 вересня, слідом за атакою на Польщу. У НАТО вважають, що метою було перевірити швидкість реакції Альянсу.

Зауважимо, над Польщею 10 вересня зафіксували від 22 до 25 російських дронів, п’ять з яких летіли у бік бази НАТО, що використовується для постачання допомоги Україні. Три безпілотники були збиті.