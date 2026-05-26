Росія вигадує способи, щоб набрати нове "гарматне м'ясо": що цього разу видав Путін

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, який звільняє учасників війни проти України та членів їхніх сімей від погашення прострочених кредитів.

Про це пише The Moscow Times.

Документ поширюється на тих, хто уклав контракт з Міністерством оборони РФ з 1 травня 2026 року на строк не менше одного року.

Загальна сума боргів таких військовослужбовців та їхніх подружжя не повинна перевищувати 10 мільйонів рублів. Списання буде можливим тільки за кредитами, взятими до укладання контракту, та за умови наявності вступившого в силу рішення суду про стягнення заборгованості або виконавчого листа.

Вперше Путін дозволив «учасникам СВО» та їхнім родичам не виплачувати прострочені кредити ще в листопаді 2024 року. Тоді норма стосувалася заборгованостей за позиками, взятими до 1 грудня 2024 року.

Якщо військовослужбовець загине на фронті або помре через поранення, травму, контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, то всі кредитні зобов’язання членів його сім’ї підлягають повному припиненню. Це правило діє незалежно від того, коли саме людина була призвана або підписала контракт.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що нинішня ситуація на фронті є найкращою для України від початку повномасштабної війни. За його словами, після періоду боротьби за виживання та стійкості війна перейшла у фазу «чистої математики».

Стубб також наголосив, що співвідношення втрат свідчить про серйозні проблеми російської армії, а підтримка війни всередині Росії поступово знижується.

До слова, президент Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією «Слуга народу» заявив, що за наявності гарантій безпеки існує можливість завершення «гарячої фази» війни до листопада 2026 року. За словами народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк, глава держави наголосив на важливості не допустити нового обману з боку Росії після можливого припинення вогню.

Також на зустрічі обговорювали євроінтеграцію України та перспективи відкриття переговорних кластерів із ЄС. Зеленський підкреслив важливість збереження єдності Верховної Ради в умовах війни.

