У середу, 8 жовтня, Держдума РФ, нижня палата російського парламенту, схвалила вихід з історичної угоди зі Сполученими Штатами, метою якої було скорочення величезних запасів військового плутонію, що залишився від тисяч ядерних боєголовок часів Холодної війни.

Угода про управління та утилізацію плутонію (PMDA), підписана 2000 року, зобов’язала як Сполучені Штати, так і Росію утилізувати щонайменше по 34 тонни плутонію військового класу.

Цієї кількості, за словами офіційних осіб США, було б достатньо для виготовлення до 17 000 ядерних боєголовок. Угода набула чинності в 2011 році.

«Сполучені Штати вжили низку нових антиросійських заходів, які фундаментально змінюють стратегічний баланс, що панував на момент підписання угоди, та створюють додаткові загрози стратегічній стабільності», — йдеться у російській записці щодо законодавства, за яким Москва виходить з пакту.

Після демонтажу тисяч боєголовок після закінчення холодної війни, і Москва, і Вашингтон опинилися у величезних запасах плутонію військового класу, зберігання якого було дорогим і становило потенційну загрозу розповсюдження.

Метою PMDA було знищення плутонію військового класу шляхом його перетворення на безпечніші форми, такі як змішане оксидне (MOX) паливо, або шляхом опромінення плутонію в реакторах на швидких нейтронах для виробництва електроенергії.

У 2016 році Росія призупинила виконання угоди, посилаючись на санкції США та те, що вона назвала ворожими діями проти Росії, розширення НАТО та зміни в тому, як Сполучені Штати утилізували плутоній.

Росія тоді заявила, що Сполучені Штати не виконали угоду після того, як Вашингтон вирішив без схвалення Росії просто розбавити плутоній та утилізувати його.

Росія та Сполучені Штати є найбільшими ядерними державами світу та разом контролюють приблизно 8000 ядерних боєголовок.

Нагадаємо, експрацівниця розвідувального управління Міністерства оборони США Ребека Коффлер вважає, що Росія може готувати обмежений ядерний удар.