Росія використовує нафтові танкери для диверсійної діяльності: Зеленський попередив про небезпеку

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Українська розвідка активно співпрацює з міжнародними партнерами, щоб не допустити використання Росією так званого «тіньового флоту» для скоєння диверсій та дестабілізації в Європі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 7 жовтня.

Він повідомив про деталі доповіді керівника Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олега Іващенка щодо посилення російської диверсійної діяльності та обходу санкцій.

«Тіньовий флот» як інструмент диверсій

За словами президента, наразі росіяни використовують танкери не лише для того, щоб заробляти гроші на війну, але й для розвідувальної та навіть диверсійної діяльності.

«Це абсолютно реально припинити. Даємо всю необхідну інформацію партнерам і розраховуємо, що протидія російському втручанню буде значно сильнішою», — підкреслив Зеленський.

Обхід санкцій та нові завдання для СЗР

Під час доповіді було обговорено конкретні завдання щодо посилення санкційного тиску на Росію. Зокрема, йшлося про схеми обходу санкцій, які потребують першочергового перекриття.

Керівник СЗР Олег Іващенко також доповів про очікувані зміни у дезінформаційній тактиці Росії найближчим часом.

Президент Зеленський доручив Службі зовнішньої розвідки активізувати роботу з партнерами за тими напрямами, які можуть забезпечити Україні більше реального постачання необхідної зброї та обладнання.

Нагадаємо, Москва цілеспрямовано створює фізичні та психологічні умови для розширення війни. Кремль веде скоординовану дезінформаційну кампанію проти НАТО.