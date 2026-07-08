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Росія використовує новий маршрут постачання пального до Криму: що відомо
Росія переорієнтувала постачання пального до Криму на Азовське море через удари ЗСУ по сухопутних шляхах.
Росія почала возити пальне до тимчасово окупованого Криму морем через Таганрозьку затоку. На цей крок росіяни пішли, тому що українська армія регулярно й ефективно обстрілює їхні звичні сухопутні дороги.
Про це в етері «Київ24» повідомив експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.
За його словами, у Криму наразі фіксують найгіршу ситуацію з пальним, оскільки Збройні сили України повністю прострілюють шляхи доставки бензину та дизеля з території РФ. Йдеться про автомобільну трасу та залізничні маршрути, що пролягають з Ростова через тимчасово окуповані Маріуполь, Мелітополь і далі на Джанкой.
«На Керченському мосту ще після того, як Сили оборони України і Служба безпеки України ефективно відпрацювала по цьому об’єкту, то там заборонено до транспортування паливо-мастильні матеріали. Поромна переправа з Керчі до тимчасово окупованого Криму теж прострілюється», — зазначив Олег Саркіц.
Він також додав, що через небезпеку на дорогах і мостах Росія переключилася на морський шлях із Таганрога. Проте українська армія почала нищити російський транспорт і там.
«За останні 72 години Сили оборони України уразили 21 судно. А 19 з них були саме танкери тіньового флоту. Це свідчить про те, що Російська Федерація використовує цю артерію для того, щоб забезпечити саме постачання паливно-мастильних матеріалів до Криму», — заявив експерт.
Він підсумував, що успішні атаки в Азовському морі вчергове доводять відсутність безпечних шляхів для забезпечення російських військ на захоплених територіях України.
Паливна криза в РФ та Криму — останні новини
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію на тимчасово окупованих територіях. Під ударами опинилися авіабаза «Джанкой», військові склади, логістичний хаб і місця дислокації операторів безпілотних систем російської армії.
Через паливну кризу в РФ кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян не скаржитись через черги на АЗС і дефіцит пального, а натомість радить згадати 90-ті.
Попри це Україна продовжує військову кампанію, яка практично не має аналогів у сучасній історії. Крім утримання лінії фронту, ЗСУ завдають ударів по тилу РФ на понад 2500 км углиб.