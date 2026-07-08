Росія використовує новий маршрут постачання пального до Криму: що відомо

Пальне / © Associated Press

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Росія почала возити пальне до тимчасово окупованого Криму морем через Таганрозьку затоку. На цей крок росіяни пішли, тому що українська армія регулярно й ефективно обстрілює їхні звичні сухопутні дороги.

Про це в етері «Київ24» повідомив експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олег Саркіц.

За його словами, у Криму наразі фіксують найгіршу ситуацію з пальним, оскільки Збройні сили України повністю прострілюють шляхи доставки бензину та дизеля з території РФ. Йдеться про автомобільну трасу та залізничні маршрути, що пролягають з Ростова через тимчасово окуповані Маріуполь, Мелітополь і далі на Джанкой.

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«На Керченському мосту ще після того, як Сили оборони України і Служба безпеки України ефективно відпрацювала по цьому об’єкту, то там заборонено до транспортування паливо-мастильні матеріали. Поромна переправа з Керчі до тимчасово окупованого Криму теж прострілюється», — зазначив Олег Саркіц.

Він також додав, що через небезпеку на дорогах і мостах Росія переключилася на морський шлях із Таганрога. Проте українська армія почала нищити російський транспорт і там.

«За останні 72 години Сили оборони України уразили 21 судно. А 19 з них були саме танкери тіньового флоту. Це свідчить про те, що Російська Федерація використовує цю артерію для того, щоб забезпечити саме постачання паливно-мастильних матеріалів до Криму», — заявив експерт.

Він підсумував, що успішні атаки в Азовському морі вчергове доводять відсутність безпечних шляхів для забезпечення російських військ на захоплених територіях України.

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Паливна криза в РФ та Криму — останні новини

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію на тимчасово окупованих територіях. Під ударами опинилися авіабаза «Джанкой», військові склади, логістичний хаб і місця дислокації операторів безпілотних систем російської армії.

Через паливну кризу в РФ кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян закликала росіян не скаржитись через черги на АЗС і дефіцит пального, а натомість радить згадати 90-ті.

Попри це Україна продовжує військову кампанію, яка практично не має аналогів у сучасній історії. Крім утримання лінії фронту, ЗСУ завдають ударів по тилу РФ на понад 2500 км углиб.

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