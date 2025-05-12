Російський танкер / © скриншот з відео

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Росія використовує індонезійський порт Каримун для обходу західних санкцій, щоб продавати свою нафту у треті країни.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Повідомляється, що протягом 2025 року найбільшим перевалочним пунктом російської нафти став індонезійський порт Каримун.

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При цьому робота терміналу не контролюється владою Індонезії — термінал перебуває в зоні вільної торгівлі та поза юрисдикцією країни.

«Перевалка через Каримун дає можливість російським компаніям обходити санкції. У порту російські нафтопродукти змішують з нафтопродуктами з інших країн походження. Після цього енергоносії вважаються індонезійськими, і західні санкції до них не застосовуються. Згодом нафтопродукти реекспортуються до Сінгапуру, Малайзії та Китаю», — йдеться у повідомленні.

Крім того, у розвідці заявили, що від початку 2025 року через Каримун з порту Усть-Луга (Росія) експортовано 590 тис. т мазуту (в січні–березні 2024 року — близько 100 тис. т). Крім того, у 2025 році вперше у порту з Росії було відвантажено близько 217 тис. т дизеля; 50 тис. т нафти; 217 тис. т дизельного палива.

«Упродовж березня–квітня 2025 року до Каримуна прибули щонайменше три вантажі на танкерах, які перебувають під санкціями ЄС та Великої Британії. Посередниками у торгівлі підсанкційними товарами є маловідомі торгові фірми, які часто змінюють свої назви до того, як прибудуть до кінцевих пунктів призначення», — додали у розвідці.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери неодноразово говорили, що вони готові посилювати санкції проти Росії, якщо Путін відмовиться від припинення вогню.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що країна запроваджує проти держави-агресорки Росії найбільший пакет санкцій за всю історію їхнього застосування.