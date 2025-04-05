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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія використовує секс-іграшки та косметику для диверсій по Європі

Подушки, косметика і секс-іграшки, які перебували в посилках, містили саморобні вибухові пристрої. Вони були забезпечені заздалегідь встановленими детонаторами, виготовленими з дешевих китайських електронних гаджетів, які раніше використовувалися для відстеження таких предметів, як загублені ключі.

Автор публікації
Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Вибухівка

Вибухівка

Підроблена косметика, масажні подушки та секс-іграшки — саморобна вибухівка, яку використовують російські агенти для терактів на території Європи.

Про це пише Reuters.

Це одні з ключових елементів ймовірної диверсійної змови, організованої Росією, що призвела до вибуху трьох посилок на кур’єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі минулого літа, — повідомила Reuters людина, знайома з розслідуванням.

У агентстві нагадали, що вибухи посилок сталися 19, 20 і 21 липня в британському місті Бірмінгем, Лейпцигу в Німеччині та неподалік польської столиці Варшави. Подушки, косметика і секс-іграшки, які перебували в посилках, містили саморобні вибухові пристрої. Вони були забезпечені заздалегідь встановленими детонаторами, виготовленими з дешевих китайських електронних гаджетів, які раніше використовувалися для відстеження таких предметів, як загублені ключі.

Те, що виглядало як косметика, але насправді містило гель, виготовлений із легкозаймистих сполук, включно з нітрометаном. У цьому замішана група, фінансована російським ГРУ, — сказав співрозмовник агентства.

Керівники європейських служб безпеки повідомили про посилки, що «вибухають», у жовтні минулого року, описавши їх як частину «гібридної війни», яку веде Росія для «дестабілізації функціонування країн, що підтримують Україну». Там також наголосили на зв’язку з сильними пожежами на території європейських країн і РФ.

«З війною в Україні ці атаки посилилися, вони почастішали. І вони становлять небезпеку для всіх європейців», — сказав Ніку Попеску, заступник прем’єр-міністра і міністр закордонних справ Молдови до початку минулого року, а нині заслужений науковий співробітник аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин.

Як пише агентство, російські куратори часто вербують місцевих злочинців для здійснення своїх планів, даючи їм базові інструкції через Telegram і виплачуючи кожному до кількох тисяч євро за роботу.

Нагадаємо, СБУ затримала мешканця Одеси, який за вказівкою російських кураторів виготовив вибуховий пристрій для теракту у відділенні поліції.

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