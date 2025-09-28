Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Росія застосовує танкери тіньового флоту як платформи для запуску та управління дронами, що атакують європейські країни.

Президент України Володимир Зеленський, із посиланням на дані української розвідки, заявив про це у вечірньому зверненні 28 вересня.

За словами Зеленського, це — нове підтвердження того, що водні шляхи (зокрема Балтійське море) мають бути закриті для російських танкерів, як мінімум для тіньового флоту.

Реклама

«Є інформація від розвідки, що росіяни використовують саме танкери для запуску та управління дронами, які запускають проти європейських країн. Це ще одне свідчення, що Балтійське море та інші моря мають бути закриті для російських танкерів, щонайменше для тіньового флоту», — сказав він.

Президент додав, що Україна веде перемовини з союзниками — зокрема, зі Сполученими Штатами — щодо застосування дієвих інструментів тиску на Росію, щоб примусити її змінити позицію та завершити війну.

«Розраховуємо на сильні кроки Сполучених Штатів Америки. Ми говорили з президентом Трампом про те, що реально може підштовхнути Росію до зміни позиції та зупинити війну. Світ має інструменти, які спрацюють дійсно миротворчо», — заявив Зеленський.

Він також обговорив ситуацію із лідерами Фінляндії й Норвегії. Під час перемовин торкнулися питання саме гарантій безпеки й тиску на РФ через її танкерну інфраструктуру.

Реклама

«Сьогодні я говорив з президентом Фінляндії, подякував йому за підтримку. Ми скоординували контакти з нашими партнерами і, зокрема, з Америкою. Важливо, щоб ми поступово просувалися до фіналізації гарантій безпеки. Тих речей, які можуть і цю війну допомогти, закінчити і стримати Росію від будь-якої іншої агресії. Говорив також прем’єр-міністр Норвегії і про сьогоднішній російський удар», — повідомив президент України.

Нагадаємо, в ніч проти 28 вересня РФ запустила по Україні понад 500 дронів, з них близько 350-ти “Шахедів”, 48 ракет, зокрема, дві аерополістичні.

Вкотре є жертви. Так, внаслідок нічної атаки у росіян по Києву загинули щонайменше четверо людей. Серед них — 12-річна Олександра Поліщук.