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Росія вимагає від України позбутися західної зброї і лякає наслідками
Ця умова начебто потрібна РФ для припинення вогню.
Україна має знищити усі зброю, надану західними партнерами. Ця умова потрібна РФ для припинення вогню.
Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю «Известиям».
«Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння. — ред.) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано», — сказав Грушко.
Він цинічно заявив, що надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу. Грушко навів маніпулятивний приклад Афганістану, де передані моджахедам зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» потім довелося «поставити під контроль».
«Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка в результаті реалізації корупційних схем потоком пливе в різні частини земної кулі, в тому числі й до Європи», - заявляє Грушко.
Припинення постачання зброї та іноземної військової допомоги Києву входить до російського так званого меморандуму про врегулювання військового конфлікту в Україні. Російський диктатор Володимир Путін наголошував, що ця умова потрібна для припинення вогню.
Серед інших вимог РФ до України:
встановити граничну чисельність Збройних сил України (ЗСУ), озброєнь та військової техніки, розпустити «націоналістичні формування» у складі ЗСУ та Нацгвардії;
визнати анексію Москвою Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей та вивести з їхньої території війська;
відмовитися від вступу «до військових союзів та коаліції, а також запровадити заборону на розміщення в країні іноземних військ, військових баз та інфраструктури;
підтвердити статус держави, яка не володіє ядерною зброєю, із встановленням заборони на її прийом, транзит та розміщення;
забезпечити повноту прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення, надати російській статус офіційної мови;
зняти всі чинні санкції з Росії.
Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про вимоги росіян, які вони виклали у своєму «меморандумі». Він назвав російський документ ультимативним і неконструктивним, зазначивши, що його мета — лише імітувати переговори для міжнародної аудиторії. Президент України підкреслив, що Росія досі не відповіла на українські пропозиції.
Водночас Зеленський розповів, на який компроміс готовий піти для досягнення мирної угоди з Росією та закінчення війни. Він акцентував, що Київ не визнає окуповані території російськими.