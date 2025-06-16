Росія вимагає від України позбутися західної зброї і лякає наслідками

Путін наголошував, що ця умова потрібна для припинення вогню / © ТСН

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Україна має знищити усі зброю, надану західними партнерами. Ця умова потрібна РФ для припинення вогню.

Таку заяву зробив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в інтерв'ю «Известиям».

«Усі ці надлишки мають бути знищені. Усі міжнародні алгоритми відомі. Вони (озброєння. — ред.) мають бути скорочені, утилізовані, причому гарантовано», — сказав Грушко.

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Він цинічно заявив, що надана Україні західна зброя створює загрозу безпеці не лише Росії, а й країн Заходу. Грушко навів маніпулятивний приклад Афганістану, де передані моджахедам зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» потім довелося «поставити під контроль».

«Навіть з урахуванням цього досвіду вражає ступінь безрозсудності тих політичних діячів, які продовжують вкидати озброєння на ринок, чудово усвідомлюючи, що чорні ринки буквально пухнуть від зброї, яка в результаті реалізації корупційних схем потоком пливе в різні частини земної кулі, в тому числі й до Європи», - заявляє Грушко.

Припинення постачання зброї та іноземної військової допомоги Києву входить до російського так званого меморандуму про врегулювання військового конфлікту в Україні. Російський диктатор Володимир Путін наголошував, що ця умова потрібна для припинення вогню.

Серед інших вимог РФ до України:

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встановити граничну чисельність Збройних сил України (ЗСУ), озброєнь та військової техніки, розпустити «націоналістичні формування» у складі ЗСУ та Нацгвардії;

визнати анексію Москвою Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей та вивести з їхньої території війська;

відмовитися від вступу «до військових союзів та коаліції, а також запровадити заборону на розміщення в країні іноземних військ, військових баз та інфраструктури;

підтвердити статус держави, яка не володіє ядерною зброєю, із встановленням заборони на її прийом, транзит та розміщення;

забезпечити повноту прав, свобод та інтересів російського та російськомовного населення, надати російській статус офіційної мови;

зняти всі чинні санкції з Росії.

Нагадаємо, 4 червня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами розповів про вимоги росіян, які вони виклали у своєму «меморандумі». Він назвав російський документ ультимативним і неконструктивним, зазначивши, що його мета — лише імітувати переговори для міжнародної аудиторії. Президент України підкреслив, що Росія досі не відповіла на українські пропозиції.

Водночас Зеленський розповів, на який компроміс готовий піти для досягнення мирної угоди з Росією та закінчення війни. Він акцентував, що Київ не визнає окуповані території російськими.