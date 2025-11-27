Росія вимушено розпродує свої запаси золота: деталі від розвідки

Золото / © Pixabay

Центральний банк Росії уперше перейшов до прямих продажів золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, що стало вимушеним кроком для підтримки рубля та «латання» бюджетних потреб. Така масштабна монетизація резервів формує довгострокові ризики.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Російський Центробанк вперше почав здійснювати прямі продажі золота зі своїх резервів на внутрішньому ринку, відкривши доступ до коштовного металу для банків, держпідприємств та окремих інвестиційних структур. Для регулятора це фактично вимушений крок: золото перетворюється на інструмент підтримки рубля, забезпечення ліквідності корпорацій і закриття бюджетних потреб у ситуації стрімкого вичерпання інших ресурсів.

До 2025 року ЦБ Росії не реалізовував золото комерційним учасникам ринку — лише приймав його від Міністерства фінансів, поповнюючи власні резерви. Тепер же регулятор змушений переходити до його продажу, тоді як Фонд національного добробуту швидко втрачає ліквідні активи: від 113,5 млрд дол. 2022 року до 51,6 млрд дол. 2025-го. За цей період обсяг золота у структурі фонду зменшився на 57% — від 405,7 т до 173,1 т.

За оцінками розвідки, 2025 року продажі російського золота можуть досягти 30 млрд дол. (приблизно 230 т), а 2026-го — щонайменше 15 млрд дол. (115 т). Такий масштабний розпродаж прискорює виснаження резервів, які й без того перебувають під тиском санкцій та обмеженого доступу до валютних інструментів.

Попри те, що продаж золота дозволяє Росії оперативно поповнювати бюджет і короткостроково стабілізувати рубль, він формує серйозні довгострокові ризики: поглиблює дефіцит ліквідних резервів, робить держфінанси залежними від подальшої реалізації активів та звужує можливості для майбутніх інтервенцій.

Як зазначили в українській СЗР, фактичне «проїдання» резервів — включно з золотом, яке десятиліттями вважалося недоторканним, — демонструє, наскільки обмеженим став фінансовий простір Росії в умовах санкційного тиску.

Нагадаємо, російська влада почала використовувати грошову емісію (запустила «друкарський верстат») Центробанку для покриття бюджетного дефіциту, який цього року сягне майже 6 трлн руб. За даними Інституту Гайдара, «дірку» перекривають через масовий випуск держоблігацій. Мінфін РФ уже заклав дефіцит на 2026-2028 роки в обсязі понад 10 трлн руб., які планують фінансувати майже виключно внутрішніми держпозиками. Прогноз дефіциту на поточний рік був підвищений уп’ятеро через падіння нафтогазових доходів на 20%.