Росія випробовує межі п'ятої статті НАТО: у Литві попередили про небезпечну тактику Кремля

Прапор Литви / © Getty Images

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Росія випробовує межі п'ятої статті Північноатлантичного договору, здійснюючи провокації та гібридні атаки, які не досягають порогу прямого військового нападу. Кремль намагається з'ясувати, наскільки далеко може зайти, перш ніж НАТО буде змушене реагувати відповідно до принципу колективної оборони.

Про це заявив прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс в інтерв'ю LRT.

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За словами очільника литовського уряду, в європейських політичних дискусіях дедалі частіше лунають застереження щодо намагань Москви перевірити рішучість Північноатлантичного альянсу.

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«Росія перевіряє, наскільки далеко вона може зайти, не перетнувши межі, яка могла б спонукати НАТО до дій у межах колективної оборони», — пояснив Сінкявічюс.

Він наголосив, що йдеться не лише про Литву, Латвію чи інші держави східного флангу НАТО. Російські провокації становлять ширший виклик для всього Альянсу.

Як Росія перевіряє готовність НАТО

За словами литовського прем'єра, особливу небезпеку становлять гібридні операції, які складно однозначно кваліфікувати як збройний напад.

Це можуть бути диверсії, атаки на критичну інфраструктуру та інші дії, до яких залучають спеціально найнятих виконавців.

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У таких випадках зв'язок із Росією часто встановлюють лише після проведення розслідування.

Сінкявічюс зазначив, що подібні інциденти створюють серйозну проблему для НАТО, адже союзникам доводиться визначати, якою має бути відповідь на дії, що не є традиційним військовим нападом.

На його думку, російські провокації мають також психологічну мету — посіяти страх і невизначеність серед європейського населення.

Крім того, Москва прагне відвернути увагу європейських держав від підтримки України.

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Литва та Польща посилюють співпрацю через російські загрози

На тлі зростання безпекових ризиків Литва домовилася з Польщею про тіснішу координацію під час можливих надзвичайних ситуацій.

Сінкявічюс розповів, що обмінявся особистими контактами з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском.

Це дозволить керівникам урядів безпосередньо зв'язуватися один з одним у разі небезпечних інцидентів або отримання критично важливої розвідувальної інформації, не витрачаючи час на звичайні бюрократичні процедури.

Крім того, країни мають намір поглиблювати військову співпрацю в прикордонному регіоні.

Особливу увагу приділяють Сувальському коридору — стратегічно важливій території між Польщею та Литвою, яка відділяє Калінінградську область РФ від Білорусі.

Що передбачає п'ята стаття НАТО

П'ята стаття Північноатлантичного договору визначає принцип колективної оборони: збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх союзників.

У такому разі держави Альянсу зобов'язуються надати допомогу постраждалій країні. Кожна з них самостійно визначає необхідні заходи, які можуть передбачати застосування військової сили.

Водночас не кожна провокація, порушення повітряного простору чи диверсія автоматично призводить до застосування п'ятої статті.

Саме цю невизначеність, за оцінкою литовського прем'єра, Росія намагається використати для перевірки реакції НАТО.

Нагадаємо, 18 жовтня в повітряному просторі Литви зафіксували безпілотник, який згодом вибухнув на півночі країни. Інцидент змусив владу оголосити попередження для населення, а НАТО — підняти винищувачі.

Українське МЗС повідомило, що дрон міг відхилитися від маршруту через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Остаточні обставини інциденту встановлюють.

Нагадаємо, що Литва після прориву озброєних з Білорусі відправляє війська до кордонів Росії

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