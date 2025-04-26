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Росія випробовує ППО Польщі: гелікоптер РФ порушив повітряні кордони країни
Проліт російського гелікоптера над Балтикою фіксували військові та цивільні радари в Польщі.
Російський військовий гелікоптер Балтійського флоту ввечері п’ятниці, 25 квітня, порушив повітряний простір над територіальними водами Польщі над Балтикою.
Про це повідомило Оперативне командування польської армії.
«Політ гелікоптера спостерігався військовими радіолокаційними системами Збройних сил Польщі та цивільними системами Повітряних сил Польщі. Чергові сили та засоби протиповітряної оборони перебували у постійній готовності для забезпечення безпеки польського повітряного простору», — йдеться у повідомленні.
Польські військові зауважили, що характер інциденту свідчить, що росіяни «випробовують готовність"систем протиповітряної оборони Польщі.
Нагадаємо, схожий інцидент стався у лютому цього року. Польща повідомила, що російський винищувач порушив її повітряний простір.