Росія випробовує рішучість Заходу: що стоїть за хвилею вторгнень у повітряний простір НАТО

Росія все частіше випробовує Захід, порушуючи повітряний простір країн Європи / © Associated Press

Реклама

Останніми днями Європа зіткнулася із «хвилею вторгнень» у свій повітряний простір. Російські дрони фіксували над Польщею та Румунією, винищувачі РФ залітали у повітряний простір Естонії та кружляли навколо німецького військового фрегата в Балтійському морі. Крім того, неідентифіковані дрони з’являлися над аеропортами Копенгагена та Осло. Хоча Москва, як завжди, заперечує свою відповідальність, загальна картина свідчить про помітну ескалацію, що вписується у довгий «ланцюжок провокацій» Кремля.

Про це пише The Guardian.

Мета провокацій РФ

На думку аналітиків видання, операції Росії з порушенням повітряного простору можуть бути спробою відвернути увагу від повільного прогресу на полі бою в Україні. Проте очевиднішою метою є тестування військової реакції та політичної волі Заходу.

Реклама

Політичний тест полягає у тому, чи зможе Європа зберегти свою рішучість підтримувати Україну, зіткнувшись із «неприємностями або чимось гіршим».

«Дрони коштують дешево, проте вони змусили Данію призупинити польоти з найбільшого аеропорту на чотири години, а Польщу — витратити мільйони на підняття винищувачів», — зазначає видання.

Найочевидніша мета цих інцидентів — перевірка намірів США. Нещодавні заяви Дональда Трампа про те, що Україна може повернути свої втрачені території, а країни НАТО повинні збивати російські літаки, видаються «менш схожими на переорієнтацію політики США», ніж, за словами одного чиновника НАТО, на його «гарячий коментар години». На тлі цих подій Росія почувається дедалі сміливіше і, здається, вже впевнена, що США хочуть відмежуватися від європейської безпеки, а не посилювати підтримку.

Розкол у НАТО та ширша стратегія

Країни-члени НАТО цього тижня провели зустріч на запит Естонії, але у них спостерігаються помітні розбіжності щодо подальшої стратегії. Хоча збиття російського літака не було б безпрецедентним (Туреччина зробила це у 2015 році), існує поділ між тими, хто вірить, що це стримає Москву, і тими, хто боїться, що це призведе до подальшої ескалації небезпеки.

Реклама

Варто зазначити, що ці вторгнення не слід розглядати як вузько військову справу. Вони є частиною ширшої та розгалуженої стратегії Росії, яка охоплює також цивільну інфраструктуру та може залучати недержавних агентів, яких Москва наймає або підтримує у різних західних країнах.

«Росія випробовує волю Європи та США. Вона на цьому не зупиниться», — наголошує видання у своєму матеріалі.

Нагадаємо, російські далекобійні стратегічні бомбардувальники Ту-95 та винищувачі Су-35 зафіксували поблизу Аляски. США підняли авіацію на перехоплення.