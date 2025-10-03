Росія випробувала секретний винищувач-невидимку: що відомо про Су-75 Checkmate

Су-75 Checkmate / © Twitter

У соціальних мережах з’явилося нове зображення російського легкого винищувача-невидимки Су-75 Checkmate, розташованого поруч із більшим винищувачем Су-57. Таке рідкісне поєднання двох літаків поза постановочними рекламними знімками викликало бурхливе обговорення серед експертів, оскільки воно може свідчити про початок інтеграційних робіт або підготовку до льотних випробувань.

Про це пише Army Recognition.

Су-75: дешевша альтернатива F-35

Проєкт Су-75 Checkmate, що в перекладі означає «Шах і мат» розглядається як багатоцільовий винищувач п’ятого покоління з одним двигуном, розроблений компанією «Сухой» для зайняття нижчої цінової ніші на ринку. Його концепція передбачає внутрішні відсіки для зброї та спеціальні поверхні для зниження радіолокаційного виявлення.

Виробник заявляє, що літак матиме максимальну швидкість близько 1.8-2.0 Махів, бойове навантаження — 7400 кілограмів, а дальність польоту — до 3000 кілометрів. Це робить його прямим конкурентом на експортному ринку для американського F-35 та китайського FC-31.

Головною перевагою літака має стати двигун АЛ-51Ф-1 — нове покоління силових установок, які, як стверджується, на 30% легші та до 18% ефективніші за попередників.

Інтеграція та експортна стратегія

Програма Су-75 неодноразово стикалася із затримками. Нелітаючий прототип був представлений ще на авіасалоні МАКС-2021, і відтоді терміни першого польоту кілька разів переносилися; зараз широко обговорюються випробування у 2025 році.

Попри затримки, Росія продовжує позиціонувати Су-75 для глобальних ринків, здешевлюючи його за рахунок використання промислових компонентів, спільних із Су-57.

Нове фото, де літак стоїть поруч з Су-57, має стратегічне значення. Наявність наземного персоналу та процедури, пов’язані з розміщенням упорів під колеса, свідчать про те, що літак залучений до реального тестового середовища, а не просто стоїть на статичній виставці. Це може бути ознакою рульових випробувань, прогону двигуна або підготовки до спільних польотів для збору даних.

«Checkmate, припаркований крилом до крила з Felon (Су-57), із наземним екіпажем, що встановлює упори, вказує на програму, орієнтовану на реальні тестові точки, а не лише на оптику авіасалонів,» — зазначає видання.

Геополітичні наслідки та білоруський чинник

Стратегічні наслідки успішного впровадження Су-75 є негайними. Це надасть Росії масштабовану експортну можливість для поглиблення оборонних зв’язків та поширення російських стандартів обслуговування.

Крім того, 21 травня 2025 року Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК) та Білорусь розпочали переговори про спільне виробництво Су-75. Якщо ця угода буде укладена, малопомітні винищувачі можуть бути розміщені поблизу Сувалкського коридору та Балтійського напрямку, що значно ускладнить плани НАТО та скоротить час попередження.

Для потенційних замовників з Близького Сходу та Азії оголошена низька вартість та багатоцільове навантаження літака можуть стати привабливою пропозицією для переходу на п’яте покоління, попри ризики, пов’язані з ланцюгами постачання в умовах міжнародних санкцій.

Нагадаємо, Китай прискорює створення стелс-винищувачів. Пекін прискореними темпами створює власні літаки нового покоління на базі стелс-платформи з «безхвостою» конструкцією.