Росія випрошує бензин по світу: удари України загнали нафтову імперію у глухий кут

РФ шукає паливо за кордоном / © ТСН

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Атаки українських безпілотників вщент зламали логістику країни-агресорки, перетворивши колись потужного експортера нафти на державу, яка відчайдушно випрошує паливо за кордоном.

Про це повідомляє The Guardian.

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РФ відчайдушно шукає імпортне паливо після ударів ЗСУ

Підсанкційний танкер РФ перевозить нафту з країни НАТО — Туреччини — до російського балтійського порту, укладаються угоди про перероблення російської нафти в Казахстані, а паливні вантажі надходять із Індії через Єгипет.

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Усе це — наслідки ефективних атак України по нафтоперероблювальній галузі у РФ. Кремль продовжує тиснути на своїх союзників, аби вибити дефіцитне паливо. Тепер РФ змушена шукати паливо, аби хоч якось вплинути на ситуацію після українських атак.

Протягом останніх тижнів Кремль задіяв чимало джерел, аби пом’якшити енергетичну кризу в країні. Зокрема, Росія вперше купила партію у 200 тисяч барелів пального у Туреччини, яку транспортують із Мерсіна до балтійського порту Приморськ на підсанкційному танкері Wendrix.

Це вже п’ята підтверджена морська доставка автомобільного палива за це літо. Попередні доставки надходили через Єгипет з нафтопереробного заводу у Вадінарі, що в Індії.

Загалом росіянам довелося купити мільйон барелів.

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Додатково Кремль домовився із заводом «Конденсат» у західному Казахстані: підприємство перероблятиме російську сировину, віддаючи назад 70% готового продукту. Щоправда, оскільки трубопровідного сполучення немає, нафту туди доведеться доставляти залізницею. Паралельно у 141 раз зріс червневий імпорт пального з Білорусі порівняно з минулим роком.

Попри літні сподівання Москви на стабілізацію, серпень приніс нову руйнацію. Обмеження на продаж бензину повернулися щонайменше в шість регіонів, а свіжий наліт українських дронів повністю вивів з ладу Орський НПЗ.

Головний розрахунок Києва полягає в тому, щоб війна стала для російського бюджету надто дорогою. На тлі санкцій, що вже розривають економіку РФ, серія ефективних ударів по російських НПЗ атакувала не лише гаманець Володимира Путіна, а й створила дефіцит всередині країни.

За серпень 2026, який ще не закінчився, зафіксовано щонайменше 18 нальотів на нафтоперероблювальні заводи.

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«Путін ніколи публічно не відступав від своїх максималістських амбіцій підкорити Україну. Удари не покликані змінити його риторику; вони покликані змінити його розрахунки», — каже австралійський генерал у відставці Мік Раян.

«Зрештою, стратегія — це змагання суперечливих розрахунків, і Україна робить ставку на те, що постійний тиск на економічні основи Росії з часом змусить її переоцінити ситуацію, яку неможливо було б досягти за допомогою бойових дій. Це не станеться швидко, і може не статися взагалі. Але це позбавляє Путіна його давнього припущення, що час на його боці», — додав військовий.

Ще однією проблемою Москви залишаються експортні заборони. Росія втратила доступ до преміальних зовнішніх ринків, тож російські виробники позбавлені можливості окупити власні витрати навіть на внутрішньому ринку.

Експорт нафти РФ: останні новини

Нагадаємо, морський експорт російських нафтопродуктів у липні впав до близько 3,93 млн тонн, що на 33% менше порівняно з червнем і на 54,7% у річному вимірі.

Падіння зафіксовано в усіх ключових регіонах: з балтійських портів постачання скоротилися на 16%, з чорноморських та азовських — на 49%, з арктичних — на 85,4%, а з далекосхідних — на 16%.

Головною причиною такого спаду стали удари дронів по великих російських НПЗ протягом останніх місяців, які призвели до зменшення перероблення нафти, падіння виробництва та скорочення обсягів експорту палива.

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