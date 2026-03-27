Росія висунула претензії до сусідньої країни: що заявив Медведєв

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медвєдєв, відомий як рупор Кремля в соцмережах, заявив, що Естонія «належала Росії так само, як і Донбас», чим фактично висловив територіальні претензії до сусідньої країни.

Про це йдеться в його дописі на платформі Х.

Свою зухвалу заяву російський високопосадовець та колишній президент РФ зробив у відповідь на твердження естонської політикині, головної дипломатки Євросоюзу Каї Каллас про те, що держава-агресорка вимагає в України те, чим ніколи не володіла, маючи на увазі Донбас.

Медведєв дозволив собі образливі слова стосовно зовнішності та інтелекту представниці ЄС та в приступі істеричної реакції написав, що Донбас начебто «був російським і нічиїм іншим».

«Насправді, Естонія (жах!) також була частиною Росії», — завершив свій абсурдний допис вірний поплічник президента держави-агресорки Володимира Путіна.

Очевидно, що порівняння Естонії з Донбасом, яке зробив один з головних рупорів Кремля, викриває агресивні плани Москви щодо країн Балтії, які є членами НАТО.

Нагадаємо, експертти вважають, що північно-східні райони Естонії, які населені переважно російськомовними громадянами, серед яких чимало вихідців із РФ, можуть стати місцем потенційного застосування гібридних сценаріїв Кремля, подібних до тих, що відбувалися в Криму.