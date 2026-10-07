Росія витратить на війну рекордні $200 млрд вже до кінця року: що задумав Путін

Росія витратить на війну рекордні $200 млрд / © Associated Press

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Військові видатки Росії за 2026 рік досягнуть рекордної позначки за весь час повномасштабної війни РФ проти України. Диктатор Володимир Путін суттєво змінив бюджет і додав майже 60 млрд доларів до раніше визначених сум. Це сталося після того, як у Кремлі дійшли висновку, що переговори зі США на Алясці не приведуть до варіанту припинення війни, який би влаштував Москву.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Цього року Росія витратить на війну рекордні 200 мільярдів доларів

Вище керівництво РФ повністю змінило свої розрахунки бюджету на найближчі роки. У Росії готуються до чергової ескалації.

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Економіку Росії остаточно переводять на військові рейки, оскільки розрахунки Путіна про швидкі домовленості та капітуляцію України зазнали краху.

За інформацією анонімних джерел видання Bloomberg, загальні витрати Росії на війну 2026 року сягнуть астрономічної позначки — близько 17 трильйонів рублів, що є еквівалентом майже 199 мільярдів доларів.

Оновлена цифра орієнтовно на 40% перевищує показники, які Москва початково планувала закласти в бюджет наприкінці 2025 року.

Ще рік тому кремлівські урядовці мали зовсім інші пріоритети та розраховували на стримування зростання військових витрат, скорочення бюджетного дефіциту та відновлення державних резервів, виснажених впродовж війни.

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Однак вихідні дані кардинально змінилися після зустрічі Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в Анкориджі на Алясці у серпні 2025 року. Тоді Путін розраховував, що наприкінці 2025 року та на початку 2026 року з’явиться вікно можливостей для підписання мирної угоди з Україною, а потреби нарощувати військові видатки вже не буде.

Утім, вже до січня 2026 року джерела Bloomberg у Кремлі зафіксували зміну настроїв. Там зрозуміли, що домовитися з Україною не вийде, а дипломатичні зусилля Вашингтона так і не принесли бажаного прориву.

Після цього російські політики почали форсувати авансові виплати підприємствам оборонно-промислового комплексу та нарощувати інші статті видатків, пов’язані з війною.

Масове залучення коштів на аванси працівникам ОПК призвело до того, що прогнозований дефіцит російського бюджету на 2026 рік зріс удвічі — до понад 7 трильйонів рублів.

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Рекордне фінансування не обмежиться 2026 роком. За новим планом розподілу коштів, Москва має намір тримати військові видатки на високому рівні й надалі, хоча і з поступовим зменшенням:

2027 рік — 17,1 трильйона рублів;

2028 рік — 16,6 трильйона рублів;

2029 рік — 16,3 трильйона рублів.

Експерти та співрозмовники видання наголошують, що реальні витрати можуть виявитися навіть більшими за анонсовані. У владних кабінетах Москви дедалі скептичніше оцінюють здатність адміністрації Трампа домогтися укладення мирних угод з Україною на прийнятних для Росії умовах.

Нова фінансова стратегія Кремля свідчить, що РФ готується до довгого та виснажливого протистояння, а не до швидкого фіналу війни.

Путін: останні новини

Нагадаємо, колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов заявив, що Володимир Путін розуміє помилковість вторгнення в Україну, але не готовий припиняти війну чи йти на переговори. За його словами, високі ціни на нафту та розбіжності між США та Європою додають диктатору впевненості у перемозі у війні на виснаження.

Водночас Касьянов закликав Захід не боятися ядерних погроз Кремля та терміново надати Україні ракети до систем Patriot.

Експрем’єр зазначив, що серед російської правлячої еліти панує страх і більшість прагне завершення війни, хоча єдиного бачення її фіналу немає. Серед пересічних росіян опозиціонер не бачить підстав для повстання через звичку жити з інфляцією, проте чергова масштабна мобілізація може спровокувати протести. Сам Путін прагне не відкритої війни з Європою, а її поваги та змушування до поступок.

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