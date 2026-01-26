Росія виводить війська із Сирії

Сирія / © Associated Press

Російські військові залишають військовий аеродром Ель-Камишли на півночі Сирії.

Про це повідомляє Kurdistan24.

За інформацією видання, з аеропорту вже вивезено танки та іншу військову техніку, яку завантажують на транспортні літаки. Весь особовий склад та техніка переміщуються на російські військові бази в Латакії на сирійському узбережжі.

Про те, що РФ евакуює свої бази у Сирії неодноразово повідомляло і Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України. За даними відомства, військові кораблі почали залишати базу РФ у Тартусі 2024 року.

Українська військова розвідка зазначала, що для евакуації росіяни задіяли «караван військово-транспортних бортів, на які вантажать залишки військ, озброєнь та військової техніки». В ГУР також повідомляли, що з бази Хмеймім техніку вивозять літаки Іл-76 і Ан-124.

Що передувало

Башар Асад став президентом Сирії після смерті батька Хафеза 2000 року.

2011 року Асад-молодший жорстоко придушив спочатку мирне повстання, що спровокувало руйнівну громадянську війну, в якій загинуло понад пів мільйона людей, а 12 мільйонів були змушені залишити свої будинки.

За допомогою союзників Асад переміг у цій війні та взяв під контроль більшу частину території країни. Від 2020 року Сирія практично зникла зі світових новин — аж до кінця листопада 2024 року, коли буквально за кілька днів об’єднана збройна опозиція пройшла маршем із півночі на південь, завоювавши на шляху найбільші міста.

Сирійська урядова армія не чинила суттєвого опору, й після Алеппо, Хами і Хомса впав Дамаск. Росія та Іран не стали втручатися, і Асад втратив владу.

Росія від 2022 року зосередилася на війні з Україною та вивела значну частину авіації зі своїх баз на середземноморському узбережжі. А до Сирії почали відправляти генералів, які зазнали невдачі під час бойових дій в Україні.

Асад був найвірнішим союзником Росії на Близькому Сході. Кремль вклав у нього величезні кошти. Він вкладав ресурси — фінансові, військові, політичні — на підтримку його при владі.

Після повалення режиму Асад та його рідні перебувають у Москві — там їм надали притулок.