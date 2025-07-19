Росія вже веде війну проти Британії: чому Сполучене Королівство стало головною ціллю Путіна

Британія стала пріоритетною ціллю для Росії

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Санкції, накладені Міністерством закордонних справ Британії проти російських осіб та організацій, які працюють проти Сполученого Королівства, свідчать: Британія є головним об’єктом політичної війни Путіна. Ця війна включає всі засоби, крім прямого збройного конфлікту, для досягнення цілей держави.

Таку думку висловив оглядач The Telegraph Річард Кемп.

Чому Британія — пріоритет Путіна

Хоча Росія має цілі по всьому світу, Британія очевидно є пріоритетом через її провідну роль у підтримці України. Деякі експерти навіть припускають, що Велика Британія є ціллю номер один після України, випереджаючи навіть США.

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Росія намагається прямо перешкоджати військовій допомозі Україні, а також поширювати розбрату в суспільстві та завдавати збитків через саботаж і кібервійну. У Британії та Європі вже були атаки на інфраструктуру, задіяну в постачанні допомоги Україні, як-от пожежа на складі в Лондоні та підпал логістичного центру в Бірмінгемі, що, ймовірно, є справою рук агентів ГРУ.

Методи гібридної війни Кремля

Кібератаки були спрямовані на ЗМІ, телекомунікації, політичні та урядові установи, а також енергетичну інфраструктуру Великої Британії. Міноборони за останні два роки відбило 90 000 кібератак, багато з яких походили з Росії. Шпигунство та дезінформація є також ключовими елементами. Раніше цього року групу болгар засудили за шпигунство на користь Росії, а Москва витрачає величезні ресурси на ботоферми для поширення антиукраїнських наративів.

Операції політичної війни Москви включають також прямі загрози життю. З моменту приходу Путіна до влади у Великій Британії сталося щонайменше шість вбивств або замахів, ймовірно, здійснених ГРУ. Три підрозділи ГРУ, на які МЗС наклало санкції, були причетні до невдалого вбивства Сергія Скрипаля. Один із цих підрозділів, відомий як 26165, у березні 2022 року коригував артилерійські удари по цивільних сховищах у Маріуполі та Харкові, що призвело до загибелі мирних жителів.

Відповідь Британії та майбутні виклики

Кампанія політичної війни Росії виходить далеко за межі України, охоплюючи всі національні інтереси Москви, зокрема дестабілізацію Заходу.

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«Кремль не повинен сумніватися. Ми бачимо, що вони намагаються зробити в тіні, і ми цього не терпітимемо. Саме тому ми вживаємо рішучих заходів та запроваджуємо санкції проти російських шпигунів», — заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Однак Річард Кемп вважає, що ці санкції матимуть незначний вплив, і діяльність Кремля лише посилиться та стане більш витонченою, особливо з розвитком штучного інтелекту.

У цій ситуації Британії необхідно постійно вдосконалювати свої оборонні можливості, як у кібербезпеці, так і в розвідці. Проте, на думку оглядача, одного захисту недостатньо: Велика Британія повинна також боротися «вогнем проти вогню», тобто вести власну наступальну політичну кампанію проти Росії.

Нагадаємо, Британія може стати однією з перших, на кого РФ направить свої ракети. Колишній командувач британської армії, генерал Патрік Сандерс вважає, що вже час готуватись до війни з Росією, зокрема будувати бункери та посилювати ППО

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