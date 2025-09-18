Росія, ймовірно, передала КНДР ядерний реактор: Південна Корея розкрила розвіддані про таємну угоду

Розвіддані Південної Кореї свідчать, що Пхеньян отримав від Кремля ядерні технології

Південна Корея отримала розвідувальні дані, які свідчать про те, що Пхеньян міг отримати від Москви ядерний реактор. Якщо ця інформація підтвердиться, це матиме значні наслідки для відносин між Сеулом і Кремлем, а також для глобальної безпеки.

Про це пише Korea Joong Ang Daily.

Ядерна угода: що відомо

За словами кількох урядових чиновників, Росія, як вважається, передала Північній Кореї від двох до трьох модулів для ядерних об’єктів у першій половині цього року. Ці модулі включають реактор, турбіну та систему охолодження — основні компоненти ядерної силової установки. Зазначається, що ці модулі були взяті зі списаних російських об’єктів, а не виготовлені заново.

Джерело в уряді, яке побажало залишитися анонімним, повідомило:

«З минулого року Північна Корея наполегливо просила у Росії технології ядерних об’єктів. Спочатку Росія вагалася, але, схоже, погодилася надати їх цього року», повідомило джерело в уряді на умовах анонімності.

Видання зазначає, що Пхеньян вважає розробку ядерних технологій національним пріоритетом.

Наслідки для світової безпеки

Експерти довгий час стверджували, що Північній Кореї бракує технічних можливостей для швидкої розробки ядерних технологій, оскільки реактор є найважливішим компонентом. Досі Північна Корея не могла виробляти реактори, придатні для їхніх цілей. Однак ця оцінка може змінитися, якщо країна дійсно отримала російські модулі.

Отримавши ці технології, Північна Корея зможе досягти рівня, якого вона ніколи не змогла б досягти самостійно.

«Північна Корея могла б провести зворотний інжиніринг російського реактора, запустивши його, щоб отримати практичні знання», — сказав Лі Чун-гин, почесний науковий співробітник Інституту науково-технічної політики.

Якщо Росія дійсно передала ці модулі, це означатиме, що Москва перетнула «червону лінію», фундаментально підірвавши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Такий крок майже напевно спричинить додаткові міжнародні санкції як проти Північної Кореї, так і проти Росії.

Розвідувальні дані, отримані Південною Кореєю, були передані Сполученим Штатам та союзним країнам. Однак деякі офіційні особи закликають до обережності, оскільки інформація ще перевіряється.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про розробку нової ядерної доктрини, яка має стати основою оборонної політики держави. Оновлений курс поєднуватиме посилення ядерного потенціалу із розвитком традиційної армії.