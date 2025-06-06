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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки НАТО за рік — Рюттте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що країни Альянсу повинні негайно посилювати обороноздатність, оскільки РФ має значну перевагу у темпах виробництва боєприпасів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Марк Рютте

Марк Рютте / © Getty Images

За останні роки загроза з боку Росії лише зростає, і це повинно стати сигналом для негайних змін у підходах НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час пресконференції після засідання міністрів оборони країн-членів у Брюсселі.

«Останні кілька років показали, що зміни надзвичайно важливі. Є велика загроза з боку Росії, коли у 2022-му вона почала повномасштабну війну проти України. Звісно, початок був у 2014 році, але оця бійня, різанина почалася у 2022 році», — заявив Рютте.

Він наголосив, що Росія, попри значно слабшу економіку, здатна виробляти боєприпаси вражаючими темпами.

«Скільки вони виробляють боєприпасів, що є основою всього. За три місяці вони виробляють те, що ми, ціле НАТО, виробляємо за рік. І це маючи економіку у 25 разів більшу, ніж Росія», — зазначив генсек.

На його думку, ця статистика має стати тривожним сигналом для всього Альянсу.

«Якщо ми не будемо діяти зараз, у наступні три роки буде усе добре, але ми повинні почати зараз, бо інакше, через 4-5 років будемо під загрозою», — підкреслив Марк Рютте.

Він закликав союзників не зволікати з нарощуванням оборонних спроможностей та посиленням промислової бази, щоб бути готовими до можливих нових викликів з боку Кремля.

Раніше повідомлялося, що міністри оборони країн НАТО пообіцяли понад 20 млрд євро додаткової безпекової допомоги Україні, а також заявили про зусилля президента США Дональда Трампа і широку підтримку дій України.

Ми раніше інформували, що об’єднаними силами НАТО в Європі керуватиме генерал-лейтенанта ВПС США Алексус Гринкевич. Відповідне призначення затвердив президент Дональд Трамп.

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