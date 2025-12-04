Росія заблокувала доступ до Roblox, звинувативши її у «екстремізмі» та «ЛГБТ-пропаганді»

Roblox / © Associated Press

Наглядовий орган Роскомнагляд РФ оголосив про блокування доступу до американської дитячої ігрової платформи Roblox. У відомстві заявили, що сервіс нібито «насичений недоречним контентом», який «негативно впливає на духовний і моральний розвиток дітей».

У відповідь прессекретар Roblox у коментарі Reuters наголосив, що платформа «поважає закони країн, де працює», та зазначив, що компанія забезпечує «позитивний простір для навчання, творчості й спілкування». Представник також підкреслив, що Roblox має «потужні проактивні механізми безпеки для виявлення та запобігання шкідливому контенту».

У третьому кварталі цього року Roblox мала в середньому 151,5 млн активних користувачів на день. Платформа вже була заборонена в Іраку та Туреччині через занепокоєння щодо діяльності осіб, які можуть використовувати її для зловживання дітьми.

Ширший контекст цензури в Росії

Роскомнагляд регулярно обмежує доступ до західних медіа та технологічних ресурсів, які, на думку Кремля, порушують російське законодавство. Торік застосунок Duolingo видалив згадки про так звані «нетрадиційні сексуальні стосунки» після попереджень від регулятора.

У 2023 році Росія оголосила «міжнародний ЛГБТ-рух» екстремістським та почала переслідувати ЛГБТ-людей за кримінальними статтями.

Цього року російська влада також обмежила окремі функції WhatsApp і Telegram, звинувативши їх у відмові співпрацювати з правоохоронними органами у справах щодо шахрайства та тероризму. Минулого тижня Роскомнагляд погрожував повністю блокувати WhatsApp.

Нагадаємо, що раніше американець привіз сім'ю до РФ, щоб уникнути «ЛГБТ-пропаганди»: його кинули на фронт.