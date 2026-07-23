Росія заявляє, що її води Чорного моря небезпечні для суден через атаки України

Фото ілюстративне / © Associated Press

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Росія офіційно попередила судноплавні компанії про небезпеку навігації у своїй винятковій економічній зоні в Чорному морі через активізацію атак України на пов’язані з РФ судна.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на бюлетень Міністерства оборони РФ.

У повідомленні, опублікованому 22 липня, йдеться, що загрозу для цивільних суден становлять українські повітряні та морські безпілотники.

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Попередження стосується суден біля російських портів

Йдеться про виняткову економічну зону Росії в Чорному морі — морську територію, яка простягається до 200 морських миль від узбережжя. Саме через неї здійснюється доступ до низки російських портів, зокрема Новоросійська, який є одним із головних експортних хабів країни.

За даними Bloomberg, попередження з’явилося на тлі посилення українських атак на судна в Чорному та Азовському морях. Метою таких ударів, як зазначає агентство, є ускладнення російського експорту сировини та посилення тиску на Кремль.

Україна заявляє про десятки атак на російські судна

Bloomberg посилається на інформацію Генерального штабу ЗСУ про те, що від 8 до 20 липня у Чорному та Азовському морях було атаковано щонайменше 124 судна, пов’язані з Росією, серед яких 89 танкерів.

Новоросійськ уже обмежив рух суден

Після атак порт Новоросійськ запровадив тимчасову усну заборону на судноплавство в нічний час — від опівночі до п’ятої години ранку за місцевим часом. Це може вплинути на навантаження суден, які зазвичай здійснюються цілодобово.

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Водночас Росія продовжує завдавати ударів по українських чорноморських портах, зокрема Одесі та Чорноморську. Через погіршення безпекової ситуації судновласники тимчасово призупинили заходження суден до українських портів, які використовуються для експорту аграрної продукції.

Під загрозою експорт нафти з Казахстану

За даними агентства, через побоювання судновласників Каспійський трубопровідний консорціум (CPC) цього тижня також був змушений призупинити відвантаження нафти зі свого терміналу в Чорному морі.

Через цей маршрут проходить близько 80% експорту казахстанської нафти, тому тимчасове припинення роботи вже змусило Казахстан скоротити видобуток.

Bloomberg зазначає, що тривалі перебої з експортом нафти через Чорне море можуть створити додатковий тиск на світовий ринок енергоносіїв, особливо на тлі проблем із судноплавством у районі Ормузької протоки та Червоного моря.

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