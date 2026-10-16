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Росія заявила про масовані удари по енергооб’єктах України: що сказав Герасимов
У РФ вихваляються новими ударами по енергосистемі України.
Росіяни знову цинічно доповідають про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.
Про це заявив начальник генштабу збройних сил країни-агресорки Валерій Герасимов, передають російські ЗМІ.
Герасимов оголосив про масштабні удари по енергетиці України
Представник російського командування оголосив про чергову серію масованих ударів по енергооб’єктах.
Жодних подробиць чи реальних фактів російська сторона традиційно не наводить, обмежившись лише черговими «войовничими» заявами.
«Збройні сили РФ розпочали масовані удари по об’єктах енергетики України», — заявив Герасимов.
Атака РФ по енергетиці України — останні новини
Після атаки російських дронів пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.
Водночас наслідки російських атак відчули й на Волині. Після удару РФ по Луцьку виникли масштабні знеструмлення: без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів. Мешканців попередили, що відключення можуть тривати щонайменше 24 години.