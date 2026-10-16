Росія заявила про масовані удари по енергооб’єктах України: що сказав Герасимов

Валерій Герасимов / © Associated Press

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Росіяни знову цинічно доповідають про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

Про це заявив начальник генштабу збройних сил країни-агресорки Валерій Герасимов, передають російські ЗМІ.

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Герасимов оголосив про масштабні удари по енергетиці України

Представник російського командування оголосив про чергову серію масованих ударів по енергооб’єктах.

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Жодних подробиць чи реальних фактів російська сторона традиційно не наводить, обмежившись лише черговими «войовничими» заявами.

«Збройні сили РФ розпочали масовані удари по об’єктах енергетики України», — заявив Герасимов.

Атака РФ по енергетиці України — останні новини

Після атаки російських дронів пошкоджено магістральні мережі в Рівненській області. Паралельно тривають відновлювальні роботи в Луцьку, мережі якого також зазнали серйозних пошкоджень через нічні обстріли.

Водночас наслідки російських атак відчули й на Волині. Після удару РФ по Луцьку виникли масштабні знеструмлення: без електропостачання залишилися 370 тисяч абонентів. Мешканців попередили, що відключення можуть тривати щонайменше 24 години.

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