Росія заявила про масовану атаку дронів на Москву: за ніч нібито збили 16 безпілотників

Москва / © Associated Press

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Мер Москви Сергій Собянін упродовж ночі повідомив про серію атак безпілотників на російську столицю. За його словами, сили ППО Міністерства оборони РФ нібито послідовно збивали дрони, що "летіли на Москву".

Спочатку Собянін заявив про знищення одного безпілотника. Згодом повідомив про ліквідацію ще п'яти дронів, пізніше — ще семи, а в останньому повідомленні заявив про збиття ще трьох БпЛА.

Таким чином, за даними російської влади, від початку доби 4 липня на підльоті до Москви нібито було знищено 16 безпілотників.

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У всіх повідомленнях Собянін зазначав, що на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. Інформації про постраждалих чи руйнування російська влада не оприлюднила.

Незалежного підтвердження заяв російської сторони наразі немає.

Нагадаємо, після атак України і суттєвих провалів російсько ППО Кремль опинився перед «бунтом» власних пропагандистів. Втім, Володимир Путін намагається замаскувати кризу розповідями про успіхи на фронті та підтримує підконтрольних та лояльних російських мілблогерів, які можуть йому допомогти побудувати контрольовану реальність.

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