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Росія заявила про загрозу дронів із Литви: у Вільнюсі відповіли на звинувачення
Литва заперечила причетність до можливої атаки безпілотників на Калінінградську область РФ після заяв російської влади про підозрілий об'єкт, який нібито наближався з литовського боку.
Міністерство закордонних справ Литви спростувало повідомлення про нібито використання повітряного простору країни для ударів по території Росії. Реакція Вільнюса пролунала після того, як у Калінінградській області оголосили небезпеку атаки безпілотників.
Про це повідомив очільник литовського МЗС Кястутіс Будріс у соцмережі X.
Міністр наголосив, що Литва ніколи не надавала дозволів на використання свого неба для атак на російські об'єкти. За його словами, це стосується і ситуації, яка виникла ввечері 21 листопада.
Будріс також назвав неправдивими твердження, які почали поширюватися в соціальних мережах щодо можливої причетності Литви до атаки.
Що сталося в Калінінградській області
Увечері 21 листопада жителі російського регіону почули сирени повітряної тривоги.
Губернатор Калінінградської області Олексій Безпрозванних заявив, що система попередження про безпілотники спрацювала в Неманському районі.
За його версією, причиною став підозрілий об'єкт, який нібито з'явився з боку Литви.
Водночас російський посадовець запевнив, що загрози для регіону немає.
Після поширення цих повідомлень литовське зовнішньополітичне відомство публічно відкинуло припущення про використання території країни для ударів по РФ.
Наразі незалежного підтвердження походження підозрілого об'єкта, про який заявила російська сторона, немає.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у російському Калінінграді завили сирени: місцева влада заявила про невідомі цілі з боку НАТО