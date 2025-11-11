Росія заявила, що ГУР планувало викрасти МіГ-31 з "Кинджалом"

МіГ-31 / © Associated Press

У Російській Федерації заявили, нібито вони зірвано операцію українського ГУР, якою керувала британська розвідка, щодо викрадення винищувача МіГ-31 з гіперзвуковим "Кинджалом".

Про це повідомили повідомили росЗМІ з посиланням на Федеральна служба безпеки.

Російські служби заявляють, мовляв, за викрадення МіГ-31 російським льотчикам “пропонували” 3 млн дол. Крім того, пілоту-штурману, “обіцяли громадянство однієї із західних країн”. Командира екіпажу, кажуть у ФСБ, нібито мали нейтралізувати в повітрі за допомогою усипляння отруйною речовиною.

У ФСБ стверджують, що винищувач нібито був необхідний Києву “для провокації проти найбільшої авіабази НАТО” на території Румунії в місті Констанца.

Росіяни повідомляють, начебто операція готувалася від осені минулого року і в ній брала участь команда журналістів-розслідувачів Bellingcat. Людина, що нібито вийшла з російським льотчиком на зв'язок, представилася співробітником Bellingcat Сергієм Луговським.

Telegram-канал "Zvezdanews" пише, що “викрадення планувалося над акваторією Чорного моря - Київ пропонував імітувати катастрофу літака і забезпечити таким чином прикриття".

Зауважимо, ФСБ видало постановочний сюжет про те, як їм вдалося запобігла спробі України та Британії влаштувати провокацію з викрадення літак МіГ-31. Також росмедіа розлетілися скріншоти нібито з листуваннями з месенджрера.

Прикріплюємо скріни листування, що поширюють росЗМІ

Нагадаємо, у серпні 2023-го українська розвідка провела операцію "Синиця". Російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області. Тоді голова ГУР Кирило Буданов заявив, що така операція була «першою вдалою за всю історію України». За операцію пілот отримав 500 тисяч доларів як винагороду, а потім переїхав до Іспанії.

Втім, у лютому 2024-го Кузьмінова знайшли мертвим в Іспанії. Видання "Il Correspondente", написало, що Максима Кузьмінова вбили у місті Аліканте шість днів тому, 12 пострілами, а потім ще й переїхали автомобілем. А на його тілі нібито була готівка – 100 тисяч доларів.