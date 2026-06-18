Росія заходить у небезпечну фінансову зону: чому війна стала дорожчою – Bloomberg

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія дедалі більше покладається на внутрішні запозичення, щоб фінансувати війну проти України. Через міжнародні санкції Кремль фактично втратив доступ до зовнішніх ринків капіталу, тому змушений позичати всередині країни за високими ставками.

Про це пише Bloomberg.

Президент РФ Володимир Путін часто називає низький держборг Росії перевагою її економіки. Однак, за оцінками Bloomberg Economics, протягом наступного десятиліття Росія може витратити на відсотки за боргом щонайменше 15% ВВП — приблизно стільки, скільки нині становить увесь її державний борг.

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За даними джерел видання, цього року військові витрати РФ можуть перевищити початковий план на 4–5 трлн рублів, або майже на 40%. Через це уряду, ймовірно, доведеться додатково залучити ще 2–3 трлн рублів внутрішніх позик.

Дефіцит російського бюджету за перші п’ять місяців року зріс до 6 трлн рублів, або 2,6% ВВП. Це приблизно на 60% більше за цільовий показник на весь 2026 рік. Стеля держборгу на 2026 рік уже фактично досягнута.

Витрати на обслуговування боргу подвоїлися з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Якщо у 2021 році відсоткові платежі становили близько 4,5% федеральних видатків, то цього року Росія планує витратити на погашення кредитів майже 4 трлн рублів — близько 9% бюджету.

Це вже п’ята за розміром стаття витрат після оборони, нацбезпеки, соціальної політики та економіки.

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На тлі зростання дефіциту Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який дозволяє уряду збільшувати запозичення понад боргову межу, встановлену бюджетом.

Bloomberg зазначає, що санкції та втрата доступу до міжнародних ринків змушують Росію замінювати зовнішній борг внутрішнім. Водночас високі ставки роблять такі позики дорогими, а банки дедалі більше спрямовують кошти у державні облігації замість кредитування економіки.

За оцінками експертів, це обмежує можливості бюджету та посилює стагнацію в секторах, не пов’язаних із війною.

Крім того, за даними джерел у розвідці, російська армія стикається із серйозною нестачею зенітних ракет для систем протиповітряної оборони. Гострий дефіцит перехоплювачів виник через регулярні успішні атаки українських військових по ворожих позиціях у тимчасово окупованих регіонах та глибоко на території держави-агресорки.

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