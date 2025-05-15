Росія захищатиме свій “тіньовий флот”: Естонія повідомила про інцидент у Балтиці

Естонія повідомила про інцидент з винищувачем РФ в Балтійському морі / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Після того як винищувач РФ порушив повітряний простір Естонії, щоб завадити Військово-морським силам Естонії затримати у Балтійському морі неподалік Таллінна танкер без прапора, стає очевидним, що Росія має намір захищати свій «тіньовий флот», який допомагає їй обходити західні санкції.

Про це сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна перед початком неформальної зустрічі міністрів країн НАТО в Анталії в четвер, 15 травня.

За його словами, нафтовий танкер Jaguar, який перебуває під санкціями Британії, зайшов в естонські економічні води на шляху до російського порту Приморськ. Судно прямувало без прапора та не виходило на зв’язок з естонськими прикордонниками. Коли ВМС Естонії спробували затримати судно, Росія відправила військовий літак для його охорони та супроводу.

Реклама

«Російська Федерація відправила винищувач, щоб з’ясувати ситуацію, і цей винищувач порушив повітряний простір НАТО приблизно на одну хвилину», — зауважив міністр.

Він наголосив, що ситуація «дійсно серйозна», адже Росія продемонструвала, що захищатиме свій «тіньовий флот».

У відповідь на дії російського винищувача повітряна поліція НАТО на Балтиці також підняла в повітря авіацію. Екіпаж танкера хоча й проігнорував вказівки естонських прикордонників, але вивів судно в міжнародні води Балтійського моря.

Нагадаємо, на думку військового експерта Олега Каткова, Росія має технічну можливість перекинути кораблі з Балтійського моря до Чорного попри блокаду Босфору.

Реклама