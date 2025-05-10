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РФ закрила небо над полігоном "Капустин Яр": звідти запускають "Орешніки"
РФ тимчасово закриває повітряний простір над частиною Волгоградської та Саратовської областей, що охоплює полігон «Капустин Яр».
Росія передала попередження NOTAM (Notice to Air Mission) про закриття повітряного простору над військовим полігоном, з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орешнік». Закриття діятиме впродовж доби.
Про це повідомили OSINT-канали у Telegram.
Зазначається, що площа обмеження приблизно 110 на 70 кілометрів. Це охоплює полігон «Капустин Яр» у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.
Закриття діятиме упродовж доби — від 06:00 12 травня до 06:00 13 травня.
За даними аналітиків, на практиці такі попередження означають повне закриття повітряного простору для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл Міністерства оборони Росії.
«Межа висот SFC-UNL вказує, що об’єкт може підніматися до стратосфери й вище (характерно для БРСД/МБР озброєння)», — стверджують дослідники.
Однак зазначається, що наразі це не означає, що Росія планує вдарити по Україні «Орешніком». Попередній досвід надходження подібних повідомлень ілюструє, що такі дії можуть бути пов’язаними з ракетними випробуваннями на зазначеному полігоні.
Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на атаки ЗСУ у Москві в День перемоги. Проте, за словами очільника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, погрози росіян є спробою залякати і викликані страхом самої Москви.