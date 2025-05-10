РФ закрила небо над полігоном "Капустин Яр": звідти запускають "Орешніки"

Путін постійно лякає «Орешніком»

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Росія передала попередження NOTAM (Notice to Air Mission) про закриття повітряного простору над військовим полігоном, з якого раніше запускала по Україні балістичні ракети середньої дальності «Орешнік». Закриття діятиме впродовж доби.

Про це повідомили OSINT-канали у Telegram.

Зазначається, що площа обмеження приблизно 110 на 70 кілометрів. Це охоплює полігон «Капустин Яр» у Волгоградській області, а також частину сусідньої Саратовської області.

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Закриття діятиме упродовж доби — від 06:00 12 травня до 06:00 13 травня.

За даними аналітиків, на практиці такі попередження означають повне закриття повітряного простору для будь-яких польотів, окрім тих, що мають спецдозвіл Міністерства оборони Росії.

«Межа висот SFC-UNL вказує, що об’єкт може підніматися до стратосфери й вище (характерно для БРСД/МБР озброєння)», — стверджують дослідники.

Однак зазначається, що наразі це не означає, що Росія планує вдарити по Україні «Орешніком». Попередній досвід надходження подібних повідомлень ілюструє, що такі дії можуть бути пов’язаними з ракетними випробуваннями на зазначеному полігоні.

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Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін доручив Міноборони визначити цілі у Києві для удару «Орешніком» у відповідь на атаки ЗСУ у Москві в День перемоги. Проте, за словами очільника українського Центру протидії дезінформації Андрія Коваленко, погрози росіян є спробою залякати і викликані страхом самої Москви.