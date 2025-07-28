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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною — у ДПСУ відреагували

Серед пунктів пропуску — 13 автомобільних та 7 залізничних.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Росія закриває 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною — у ДПСУ відреагували

Росія скасовує дію 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску з Україною / © Associated Press

Від 1 серпня Росія скасовує дію 13 автомобільних і 7 залізничних пунктів пропуску з Україною.

Про це йдеться у розпорядженні, що поширюють пропагандистські ЗМІ РФ.

Російський уряд ухвалив закрити від 1 серпня 20 пунктів пропуску на кордоні з Україною.

Розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін

Розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін

Відповідний документ підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

Перелік пунктів пропуску, що зачиняють. Розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін

Перелік пунктів пропуску, що зачиняють. Розпорядження підписав прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін

Реакція ДПСУ

Держприкордонслужба України своєю чергою нагадала, що всі пункти пропуску на кордоні з РФ офіційно закриті від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі «УП».

Він наголосив, що такі дії російської влади на четвертому році складно пояснити.

«Складно зрозуміти логіку росіян: навіщо держава-агресор на четвертому році розв’язаної повномасштабної війни вирішила оголосити про закриття низки пунктів пропуску на кордоні з Україною», — сказав він.

При цьому він наголосив, що частина з цих ПП фактично розташована на кордоні з Україною в межах тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, які РФ захопила ще в 2014 році (як от ПП «Донецьк» у Ростовській області на кордоні з Луганщиною -ред.).

Також йдеться про пункти пропуску у Воронезькій, Брянській, Курській та Білгородській областях РФ.

Своєю чергою варто нагадати, що рішенням уряду України ще з початку повномасштабного вторгнення були зачинені всі пункти пропуску на кордоні з РФ і там не здійснюються пропускні операції, зокрема, в тій класичній формі, як всі могли б для себе розуміти».

Демченко наголосив, що Україна й надалі готова на будь-якій з ділянок кордону забезпечити повернення громадян України, як це було, до прикладу, по напрямку ПП «Покровка» в Сумській області (наразі цей напрямок не функціонує -ред.)

«Звісно, це залежить також від Росії, де вона готова забезпечити це для українців», — додав речник ДПСУ.

Нове розпорядження РФ — про що воно

Від 8 лютого 1995 року за згодою з Україною діяли 20 (13 автомобільних пунктів та 7 залізничних) пунктів пропуску. Від 1 серпня їх офіційно закриють.

Ці прикордонні переходи з тимчасово окупованими регіонами.

Йдеться про пункти з Луганською, Донецькою, Херсонською та Запорізькою областями України.

Нагадаємо, було повідомлення про тимчасове обмеження пропуску автобусів на українсько-польському кордоні.

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